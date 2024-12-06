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科技
2024-12-06 04:31:33
日報

House of Marley $499抵玩頭戴式耳機 環保物料製 輕身可摺疊

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HouseofMarley 耳機

House of Marley的頭戴式耳機Positive Vibration Riddim共有3色，只售$499。

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由已故殿堂級雷鬼音樂人Bob Marley後人創立的品牌House of Marley，最近推出全新頭戴式耳機Positive Vibration Riddim。竹製設計特色亦簡約，機身只重167克，超長50小時續航，定價僅$499相當抵用！

 

HouseofMarley 耳機

Rasta配色特設紅黃綠色小旗，耳罩內亦是鴛鴦色設計。

HouseofMarley 耳機

頭箍上印有MARLEY標記。

機身輕盈小巧

Riddim一詞來自雷鬼音樂從原曲抽取鼓及貝斯元素的混音手法，耳機跟前作一樣結合竹面飾板、鋁金屬耳機伸展臂、織布物料裝飾而成的機身，外觀特色兼可摺合，輕巧便攜。戴上輕身舒適，僅重167克，on-ear設計貼耳通爽，而且軟墊亦柔軟不焗。

耳機有純黑色、忌廉色及黑撞金的Rasta配色，後者內耳罩有代表雷鬼音樂的紅綠色點綴，充滿細節。耳機控制簡單直接，雖然沒有觸控式操控，加減音量按鈕、播放及暫停都放在耳機右邊，另有一個可切換音樂、電影及遊戲音效模式的按鍵在左邊。

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HouseofMarley 耳機

底部有開關及音量掣，另設3.5mm插口可作有線連接。

HouseofMarley 耳機

包裝全用再造紙製成，相當環保。

30mm動圈單元

耳機改用30mm動圈單元，中價耳機來說音色有驚喜，活潑飽滿，低音自然、人聲與中音夠清晰通透，細節亦有保留，聽Pop足夠有餘。雖然這款耳機沒有降噪功能，但勝在耳罩夠貼，可物理隔絕部分外來噪音。

佩戴舒適可長時間聽歌，續航力比上代更長，充滿電後可連續播放約50小時，並支援快充。支援藍牙5.3以外，亦有3.5mm插口作有線連接，就算無電亦能繼續享受音樂。特別喜歡開及關機時的音效，有小彩蛋的感覺。

Bob Marley生前除了愛音樂，也珍惜資源重視環境保育，全副耳機外殼使用FSC認證環保竹飾板以及再生塑膠而成，就連包裝盒也完全沒有塑膠成份，更包兩條很有質感的織繩風USB-C充電線及3.5mm線，值得支持。

 

查詢：9723 5623

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