HOVERAir X1 PRO系列航拍機　全球最輕、支援8K可用於雪地水面

HOVERAir X1 PRO系列航拍機即將推出，售價由$3998起。

簡易版的掌控航拍機大熱，不需太多技巧即能操作，價錢亦相對親民，入坑門檻相當低。為迎戰DJI Neo，HOVERAir推出最新旗艦產品HOVERAir X1 PRO及HOVERAir X1 PROMAX。這兩款飛行相機較早前在Indiegogo開啓募資，破本年度最高眾籌紀錄。

超輕身耐摔 HOVERAir X1 PRO與HOVERAir X1 PROMAX採用品牌著名的摺合設計，重量分別為191.5克和192.5克，方便攜帶，可輕鬆放入衫袋。在香港使用不需註冊，不過去到日本超過100克都必需事先註冊。而且即使此機可在雪地上使用，大部分滑雪場亦禁止航拍，除非是在大自然越野滑雪，放飛前緊記留意當地飛行規則。 HOVERAir X1 PRO系列機身採用比碳纖更輕巧的HEM高彈性材料，保護性高而且可屈曲，耐用性極高。還具備高抗風性，跟隨速度可達42km/h，並具備5級抗風能力。AI演算法即使在高達60km/h的速度下，也能可靠地跟蹤目標，高速運動如踩單車、滑雪等跟拍都做到。1.78吋OLED屏幕的智能圖傳信標，可支援1公里範圍內的實時畫面傳輸。

首款支援8K攝錄 兩款外型相似，PRO為銀色標記，PROMAX則為金色。最大分別是PROMAX搭載全球首款8K超高清攝錄，提供107°廣角視野，支援4K 120fps慢動作拍攝；PRO則支援高畫質的4K 60fps影片拍攝，以及104° FOV視野角度。兩者均配備1/1.3英吋CMOS感光元件和定製的7層高度精準鏡頭，可使用定製的ND濾鏡，並有齊SmoothCapture 2.0穩定技術，在高速運動中能提供雙軸雲台、電子影像穩定 (EIS)，以及地平線矯正功能等。

滑雪最佳神器 一般掌控航拍機未必可在雪地或水面上使用，因為地面反光可能會影響定位及飛行。今代HOVERAir X1 PRO系列就解決了這個問題，全地形可用，能夠在低至-20ºC的環境中穩定運行，更特別配置耐寒電池及便攜式智能充電盒，在嚴寒環境下也能穩定供電，而且可利用坐纜車的時間作充電，設計聰明。 續航時間為16分鐘拍攝和120米的最大飛行高度，配合便攜式智能充電盒更支援長達56分鐘的續航時間。HOVERAir更是美國滑雪與單板滑雪協會2024-25賽季官方飛行相機合作夥伴，相當可信賴。不過大部分滑雪場都以安全理由不允許航拍，請留意當地法規。

操作簡單多配件 HOVERAir X1 PRO尾部配備dToF的測距傳感器，主動避障感知亦算準確；而PROMAX則通過額外的視覺傳感器，緊急剎停及避障功能更佳，進一步增強安全性。利用手掌起飛，3秒內即可透過觸控或語音指令開始拍攝，內置7種預設拍攝模式，包括環繞、俯拍、跟隨、懸停及超級正面跟隨等，不需繁複操作，初學甚至無經驗都能輕易上手。 HOVERAir配備了ND濾鏡、多功能便攜包、車把支架、遙控器腕帶等，滿足不同運動場景使用體驗。更可配備遙控及追蹤把手，可加購單手或雙手配件，操控方面更加容易，亦設小型屏幕可作預覽，亦可使用手機App直接操作。 HOVERAir X1 PRO系列將於11月22日公開發售，首發PRO單機建議零售價為$3998，PROMAX $5498。Combo套裝連電池、USB-C線、收納盒、充電管家、智能電池及65W充電器，首發優惠價$6698。