HOVERAir X1 Smart AI航拍機一按即飛　99克新設計日本使用免註冊

HOVERAir X1 Smart AI航拍機專為日本市場而設，只重99克不同註冊即可使用。

航拍機已成為不少人的旅行拍攝裝備，不同國家也有飛行限制。全新HOVERAir X1 Smart機身只重99g，符合日本政府豁免註冊的法例要求。快速啟動及簡易飛行很易上手，值得試試用來拍攝空中視角影片。

新一代相機為一體式機身設計，比上一代機身細小輕巧。

新一代自拍飛行相機HOVERAir X1 Smart專門針對日本市場而推出，機身連電池只重99克，符合日本政府對不足100克重量的無人飛機可豁免註冊的法例要求，不用通過繁複的申請手續，便向直接在日本飛行。

新機不再採用摺合式設計，固定式機身的全包圍邊框採用了更強韌的物料，抗摔及耐擠壓，不易出現變形或損毁，更加耐用。新機保持簡單操控，開啟電源鍵及點選機身預設拍攝模式，最快可在3秒讓飛行相機直接由用家掌心升空，捕捉即時畫面。

AI輔助定位更精準

搭載Qualcomm晶片、AI人像識別功能、VIO定位技術、ToF雷射測高系統等，無論如何移動，被攝目標始終出現正中位置。設有8個預設拍攝模式，包括懸停、跟隨、漸遠、環繞、俯拍及超級正面跟隨等，通過AI演算法辨認拍攝主體，自動拍攝出專業影片。

必備雙位充電座

充電池可使用約10分鐘，可拍攝約20段由AI輔助拍攝的影片。新推出的隨身雙位充電座內藏5,000mAh充電池，可額外充電池約2.5次，可同時為兩枚電池充電，並支援快速充電功能。

HOVERAir X1 Smart將於7月3日公開發售，有包含兩電加隨身雙位充電座的combo套裝，以及包含3電池加隨身雙位充電座的增量套裝，售價分別為$3,698及$3,898。