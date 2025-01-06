HP開倉陳列及全新電腦大減價　筆電優惠價低至$2999

HP將於1月9日至11日在九龍灣德福大廈舉行電腦閃購日，現場有過百款桌上電腦及筆記簿型電腦限時激減，除了全新個人及商務電腦外，更包括13代處理器陳列品，部份陳列品送保養，指定全新機款更額外送 8GB DDR4 RAM連安裝服務或3年國際保養。

陳列品最抵買 $2999筆記簿型電腦型號為HP Laptop 15s陳列品，原價$6199，只限1月10日發售，不過只限一部。同日亦有一部HP Pavilion Laptop 15陳列品原價$7999，開倉價$3299。1月9日的HP ProBook x360 435 G10陳列品由原價$10088減至$3899，只得一部手快有手慢冇。

另外亦有多款全新筆電可選，HP ElitBook 840 G9只售$4599；可360度翻芒的HP ENVY x360 Conv 15售$7699；全新桌上電腦最平有HP Pro Mini 260 G9，原價$6199現售$3999。其他優惠包括原廠配件$38起 、打印機$390等，HP更會提供專門店支援服務、Trade-in優惠及$50超市禮券。 HP閃購日

地址：九龍灣德福大廈14樓1402室

電話：6357 9042（只限WhatsApp查詢）

日期及時間：1月9日至11日，11am - 7pm