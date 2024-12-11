HP雙12精選優惠　$4999桌面電腦連顯示器、手提電腦低至65折（內附連結）

HP官方網上商店現正進行12.12優惠，指定HP電腦型號低至65折，於12月12日於網站訂購指定油墨盒及碳粉盒可享8折再送雙倍亞洲萬里通里數，優惠期只至12月15日。

HP ProBook 440 14 吋G10商務筆記簿型電腦$6999。

手提電腦65折 多款手提電腦均有折扣優惠，有型號低至65折，HP ProBook 440 14 吋G10商務筆記簿型電腦，原價$10788減至$6999；另一款HP EliteBook 635 Aero 13.3 吋 G11商務筆記簿型電腦亦有76折，原價$14188現優惠價$10769。部分觸控式屏幕款式如都有折，HP ENVY x360 15.6吋二合一 筆記簿型電腦，原價$8999，折後$7699。

HP Pro Mini 260 G9桌面電腦連HP P24v G5 FHD顯示器低至$4999。

$4999桌面電腦 部分桌面電腦亦有價減，HP Pro Mini 400 G9桌上型電腦，原價$9,999，65折後$6499；HP Pro Mini 260 G9桌面電腦連HP P24v G5 FHD顯示器更只需$4999，其他型號亦減足$1000，相當抵買。

油墨碳粉盒8折 於2024年12月12日訂購HP指定油墨盒與碳粉盒可享8折優惠及雙倍亞洲萬里通里數，只限一天及網上訂購。訂購指定電競電腦，更可免費獲取《印第安納瓊斯：古老之圈》遊戲。另有加購優惠，購買HP P24v 顯示屏只需$899、訂購任何電腦即可以優惠價訂購手提電腦袋或藍牙滑鼠，詳情可於官網瀏覽。