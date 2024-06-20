HP首部Copilot+PC筆電主攻商用　AI功能即時生成摘要繪圖

HP推出首部Copilot+PC EliteBook Ultra G1q、HP EliteBook 1000系列筆記簿型電腦，配備多項專屬人工智能升級技術，輕鬆應付要求高效運算的工作。HP EliteBook Ultra G1q即日可預訂，建議售價為$14099起。

搭載Qualcomm Snapdragon X Elite Platform，擁有強大高效的12核心，最高運作時脈達3.4GHZ，支援x86及LOB企業業務生產應用程式。擁有高規格40+ TOPS神經網絡處理器，能夠輕鬆駕馭裝置上的人工智能。

HP EliteBook Ultra G1q深藍色機身利用再生鋁呈現纖薄時尚的設計，只有14.4mm厚度，便攜性高。配備14吋2.2K輕觸式屏幕，加入防眩光低藍光螢幕，長時間使用都清晰而舒適。配備59 whr電池，電池續航最高可達至26小時。

特設專用Copilot快捷鍵，一按即可使用各種AI功能。

Copilot一鍵使用AI

鍵盤加入Microsoft Copilot快捷鍵，可以一鍵啟動AI功能，智慧功能包括Microsoft Live Captions實時傳譯和生成會議摘要，另引入Microsoft Live Cocreator，透過輸入文字指令繪圖。AI功能有助撰寫電子郵件、計劃書及報告等，並迅速進行文件綜合、摘要、甚至總括網上資料搜尋等，更快及有效解決日常工作需要。

HP AI Companion及Cephable人工智能助理軟件，可作個性化人工智慧設定及融入用戶的面部表情和身體語言，提升整體操控體驗。

高效鏡頭音訊配置

兩款電腦均配置Poly Studio音訊調節功能，包括全新「錄音室」效果，提升語音清晰度和音質，並且能識別人類以外雜音，主動過濾並進行智慧降噪功能，特別適合用於視像會議。透過Windows Studio Effects，配合NPU運算帶來的AI視訊通話體驗，包括Auto Frame自動追蹤拍攝技術、自動構圖及模糊背景等功能。

