HPC即服務丨NTT夥Dell Technologies 推出具直接液體冷卻技術及高效能運算之數據中心基礎設施和託管服務

有行業報告調查顯示，生成式AI的推動促使更強大數據運算能力的需要，市場上對數據中心的需求激增。戴德梁行今年1月曾預測，至2028年東南亞和北亞(包括香港)的需求將每年增長約25%。然而數據中心能源消耗的增加，以及其冷卻能力是企業面臨的主要挑戰。
NTT Com Asia Limited(下稱：NTT)宣布在港推出全新高效能運算即服務(High Performance Computing, HPC as-a-Service)解決方案，助企業簡化和加快高密度數據中心部署，應對大幅增長的密集運算工作負載。該解決方案由NTT與Dell Technologies合作開發，NTT具備直接液體冷卻技術(Direct liquid cooling)的數據中心基礎設施和託管服務，而Dell Technologies提供先進的高效能運算技術。
該解決方案提供高效能運算資源，支援客戶從主機託管(colocation)、基礎設施託管(infrastructure hosting)、運算伺服器(computing servers)，以至託管服務(managed services)的端到端部署。客戶可採用靈活的即服務(as-a-service)商業模式，在NTT香港金融數據中心 (FDC®)和大埔數據中心(TPDC)快速部署超過50 kW的高效能運算。