HTC首款智能眼鏡VIVE Eagle抵港　支援Google AI助理、可語音操控影相翻譯

HTC VIVE Eagle即將開售，為品牌首款智能眼鏡。

HTC正式發布VIVE Eagle登陸香港的資訊，這款於8月在台灣上市的AI智能眼鏡，將於12月11日起全面於香港發售。

設計更合亞洲人 VIVE Eagle外形跟對手Ray-Ban Meta相似，同樣為粗框設計，但就有4色可選，包括時尚的半透明設計。輕巧耐用只重49克，搭配可調式鼻托及符合亞洲人臉型的人體工學鏡架，長時間佩戴比起Ray-Ban Meta更穩定舒適。 鏡片採用具UV防護的ZEISS蔡司太陽鏡片，亦可配上VIVE Eagle抗藍光透明鏡片款，與太陽眼鏡款同樣搭配蔡司鏡片，有UV400防護、抗藍光與抗反光功能。

鏡頭音色續航力強 鏡框右邊內置1200萬畫素超廣角相機模組，鏡臂有快門鍵：左邊則是指示燈以及AI快捷徑。另設有4個咪高峰、每邊鏡臂兩個喇叭，採用開放式耳機設計，結合大尺寸聲學單體與虛擬重低音技術，試聽歌曲音色不錯，飽滿富立體感。內置指向性咪高峰與智能環境噪音過濾技術，通話或使用語音指令亦清晰。 VIVE Eagle內置235mAh電池，日常待機最長可達36小時，連續聽音樂亦可使用4.5小時。支援邊充邊用的磁吸快充設計，10分鐘即可補充約50%電量，23分鐘可達80%電量。

支援Gemini AI助理 VIVE Eagle提示句為「Hey VIVE」，暫時只支援英文及普通話，未來將會有更多語言支援，預計於2026上半年開始支援粵語，可透過語音操控、智慧拍攝、音樂播放及多國旅遊拍攝翻譯等多元功能。使用者可透過自然語音與AI連續對話、設定行程、搜尋資訊或記錄生活，輕鬆接聽來電、播放音樂及拍照、查詢資訊，完全解放雙手。 採用開放式AI架構，可使用包括Google Gemini、ChatGPT等大型語言模型，香港方面亦是使用Gemini，將日常使用的AI助理，透過一句語音指令即可與AI自然對話，完成生活任務，例如記錄到Google Calendar、使用Google地圖及搜尋等功能。 連續對話模式讓使用者無需每次重啟指令，即可延續語意溝通；而VIVE Connect App內建AI記憶功能可協助使用者記錄日常瑣事，並在需要時根據先前的紀錄提供相關資訊與解答。 支援超過40國以上語言即拍即譯，包括法文、德文、意大利文、日文、韓文、西班牙文、泰文等。可使用語言指令或設定AI快捷鍵，就能讀出翻譯內容，不需開啟手機，亦可以在App上以文字顯示。

HTC VIVE Eagle拍攝時會亮起LED燈。

重視私隱安全 VIVE Eagle強調自產品設計之初將個人私隱納入核心設計考量，所有使用者資料皆去識別化、不進行使用者行為追蹤，亦不用於任何AI模型訓練。系統採用軍規等級AES-256加密技術，以確保資料於本地儲存過程中的安全性，降低外洩風險。 鏡框搭載拍攝提示LED提示燈，鏡後亦設有一個感應器，未配戴或指示燈被遮擋即停用錄影功能，防止誤拍、杜絕他人之私隱權益受侵害風險。VIVE AI通過ISO 27001及ISO 27701國際資安與私隱驗證，全方位守護個人資料與資訊。

香港發售資訊 VIVE Eagle於12月11日正式開賣，建議售價為$3988，共推出半透明紅、咖啡、灰色及全黑4款配色，包括太陽眼鏡及抗藍光透明鏡片款式。凡購買VIVE Eagle將獲得價值$600的24個月的「VIVE AI Plus」服務，並附贈VIVE Eagle眼鏡盒。搭配1O1O、csl、SmarTone 5G服務計劃，即可用優惠價格入手，另有溥儀$500配鏡優惠券。