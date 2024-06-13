HTC U24 Pro｜5G中階手機配AI功能及6.8吋3D曲面螢幕

HTC U24 Pro｜5G中階手機配AI功能及6.8吋3D 曲面螢幕

HTC 於6月12日發布新一人戈的5G中階手機 - U24 Pro，是旗下U系列2024年繼任新機。如早前流出的消息一樣，HTC U24 Pro採用輕量一體設計，配備 6.8 吋 3D 曲面螢幕、搭載Qualcomm S7 Gen 3處理器，配備3鏡頭，除了延續上一代的 VIVERSE 元宇宙體驗之外，透過全新的 AI 功能與 XR 社交互動、娛樂以及學習體驗，備有太空藍與暮光白兩款配色，並一次提供兩種大容量規格 12GB / 512GB 與 12GB / 256GB 供選擇。

HTC U24 Pro金屬邊框質感及曲面大螢幕 HTC U24 Pro如早前傳聞一樣搭載曲面螢幕，屏幕尺寸從前一代U23 Pro的6.7吋提升至6.8吋的 20:9 FHD+ OLED屏幕，支援最高 120Hz 顯示更新率。而外型也採用磨砂金屬邊框設計，不易沾黏指紋。 而今代U24 Pro相機鏡頭較上代減少1顆變為3鏡頭設計，相機擺位設計外形十足感嘆一樣，橢圓形相機島包含5000 萬畫素 OIS+EIS 主鏡頭、5000 萬畫素 2x 望遠鏡頭。另外下方獨立1顆800 萬畫素的廣角+景深鏡頭。前置鏡頭則是5,000萬畫素自拍鏡頭。

4,600mAh大電配15W無線充電 HTC U24 Pro 除了支援 4K HDR 錄影外，也加入了 AI 功能，包括可以替換照片中人物表情的「AI 最佳合拍」、可以依照手勢加入動態貼圖的「AI 手勢動圖」，還有可以修復模糊照片的「AI 夜拍人像修復」等。 U24 Pro 處理器搭載高通Snapdragon 7 Gen 3處理器，相較前一代U23 Pro每瓦性能提升60%、圖型渲染速度提升50%，也讓整體效能提升20%，提升遊戲和多工處理等使用體驗。而U24 Pro電量同上代一樣用上 4,600 mAh大容量電池，不過這次快速充電的功率則提升至最高60W，較U23 Pro的30W提升了一倍，同樣支援15W無線充電及5W的反向充電。