HTC Vive Eagle VS Ray-Ban Meta智能眼鏡　實試影相及AI功能

HTC Vive Eagle智能眼鏡現已有售。

AI智能眼鏡應該是近年炙手可熱的科技產品，Ray-Ban Meta沒有在港上市，Meta AI亦因地區問題無用武之地。來到最近才有幾副在香港真正用得著的智能眼鏡，最新抵港的HTC Vive Eagle可說是其中一款。早前簡單試用了一段短時間，雖然Vive Eagle未配備迷你屏幕，不過在AI功能方面相當有驚喜，絕對有想令人入手的衝動。

設計百搭易戴 對比HTC Vive Eagle及Ray-Ban Meta Wayfarer第一代兩款智能眼鏡，外形上都是呈方形的粗框威靈頓款式，但鏡框線條有點不同，Vive Eagle亦多了透明灰、紅及啡色可選，更加時尚，但手中的亮黑鏡框，則比Ray-Ban Meta Wayfarer的啞黑色較易沾塵及手指模。 兩款鏡框都有中及大碼之分，Vive Eagle另一優勝之處是設有鼻托，戴上後更加穩陣，但另一方面鏡腳間距較大，因此對於頭細及鼻樑較低人士，仍然有一點鬆。今次比較兩款同樣為全視線鏡片，遇上陽光就會變深色成為太陽眼鏡，Ray-Ban Meta的鏡片剛較為深色。

HTC Vive Eagle鏡框左上角為1200萬像素鏡頭。

10分鐘影片拍攝 HTC Vive Eagle及Ray-Ban Meta Wayfarer的鏡頭及LED顯示燈同樣設有相當位置，兩者同樣配備1200萬畫素超廣角相機，可拍攝解像度3024 × 4032像素的照片、影片則為1512 × 2016 @30fps，每次最長可拍10分鐘影片；Ray-Ban Meta Wayfarer拍照性能相同，影片則較遜色只有1440x1920 @30fps，而且每次只可拍3分鐘片。兩者拍攝質素算不錯，亦同樣可以語音控制，特別適合在解放雙手下拍攝自駕、廣角風景相及紀錄當下。

AI功能聰明實用 HTC Vive Eagle另一取勝之處當然是可用盡AI功能，鏡臂上特設快捷鍵，可以一按使用AI，或是以「Hey Vive」喚醒眼鏡，雖然非100%準確，偶爾會觸發不到，但試多幾次都順利。暫時只可使用英文或普通話進行詢問，不過實際用途廣泛，描述眼前景物、朗讀新聞、分辨地標／動植物、即拍即譯，甚至餐廳評價都得，透過語音答覆或在app上顯示，AI功能方面準繩度高相當加分。 功能上Vive Eagle有驚喜，但都有美中不足之處，首先是續航力稍為不足。雖說單次充電後可待機超過 36小時、持續音樂播放最長4.5小時，但眼鏡的自動關機時間最少20分鐘，強制關掉又未能使用戴上自動偵測。雖然可透過充電線邊用邊充電，不像Ray-Ban Meta Wayfarer需要放入充電盒中，但確實有點不便。

廣東話明年上線 早前在發布會上跟HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎及HTC全球產品負責人葉申談過，即使HTC目標是打造一副輕巧、時尚及融入生活的智能眼鏡，認為此時產品成熟，是進軍香港市場的最佳時機，更計畫在明年第一季拓展至日本、東南亞、歐美等地。 今代未加入顯示屏，而且選用了較細小的電池，是希望能減輕重量，維持在49g左右，才能方便日常佩戴。兩位憶述眼鏡在台灣開賣時，首位顧客為一位視障人士，認證了智能眼鏡可助任何人看見世界，在商業B2B應用上亦有相當大的潛力。 AI發展一日千里，Vive Eagle在其他地區支援不同模型，如OpenAI的ChatGPT，香港版則運用了企業版本的Google Gemini，因此使用AI功能暢順不受阻，亦不會使用用戶資料作模型訓練，比起強制使用Meta AI的Ray-Ban Meta，更有優勢。另外廣東話暫定於2026 年首季才會開放，屆時實用度應該會更加高。