熱門搜尋:
尋秦記 網上熱話 大埔宏福苑五級火 叱咤2025 鍾柔美 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-12-30 16:34:41

HTC Vive Eagle VS Ray-Ban Meta智能眼鏡　實試影相及AI功能

分享：
HTC Vive Eagle智能眼鏡現已有售。

HTC Vive Eagle智能眼鏡現已有售。

AI智能眼鏡應該是近年炙手可熱的科技產品，Ray-Ban Meta沒有在港上市，Meta AI亦因地區問題無用武之地。來到最近才有幾副在香港真正用得著的智能眼鏡，最新抵港的HTC Vive Eagle可說是其中一款。早前簡單試用了一段短時間，雖然Vive Eagle未配備迷你屏幕，不過在AI功能方面相當有驚喜，絕對有想令人入手的衝動。

HTC Vive Eagle（左）及Ray-Ban Meta（右）。 HTC Vive Eagle（下）跟Ray-Ban Meta（上）同樣為威靈頓款式，但線條稍為不同。 HTC Vive Eagle的全視線鏡片遇陽光會變深。 HTC Vive Eagle鏡片不算太深色。 HTC Vive Eagle為台灣製造。 HTC Vive Eagle兩邊鏡臂上下均有喇叭。

設計百搭易戴

對比HTC Vive Eagle及Ray-Ban Meta Wayfarer第一代兩款智能眼鏡，外形上都是呈方形的粗框威靈頓款式，但鏡框線條有點不同，Vive Eagle亦多了透明灰、紅及啡色可選，更加時尚，但手中的亮黑鏡框，則比Ray-Ban Meta Wayfarer的啞黑色較易沾塵及手指模。

兩款鏡框都有中及大碼之分，Vive Eagle另一優勝之處是設有鼻托，戴上後更加穩陣，但另一方面鏡腳間距較大，因此對於頭細及鼻樑較低人士，仍然有一點鬆。今次比較兩款同樣為全視線鏡片，遇上陽光就會變深色成為太陽眼鏡，Ray-Ban Meta的鏡片剛較為深色。

adblk5
HTC Vive Eagle鏡框左上角為1200萬像素鏡頭。

HTC Vive Eagle鏡框左上角為1200萬像素鏡頭。

HTC Vive Eagle試相。 Ray-Ban Meta試相。 HTC Vive Eagle試相。 Ray-Ban Meta試相。 HTC Vive Eagle試相。 Ray-Ban Meta試相。

10分鐘影片拍攝

HTC Vive Eagle及Ray-Ban Meta Wayfarer的鏡頭及LED顯示燈同樣設有相當位置，兩者同樣配備1200萬畫素超廣角相機，可拍攝解像度3024 × 4032像素的照片、影片則為1512 × 2016 @30fps，每次最長可拍10分鐘影片；Ray-Ban Meta Wayfarer拍照性能相同，影片則較遜色只有1440x1920 @30fps，而且每次只可拍3分鐘片。兩者拍攝質素算不錯，亦同樣可以語音控制，特別適合在解放雙手下拍攝自駕、廣角風景相及紀錄當下。

HTC Vive Eagle設有AI快捷鍵。 HTC Vive Eagle AI功能全面，甚至可以查詢餐廳評價。 HTC Vive Eagle AI功能全面，甚至可以查詢餐廳評價。 HTC Vive Eagle AI介紹餐廳。 HTC Vive Eagle AI認得出眼前地標。 HTC Vive Eagle AI資訊準確。 HTC Vive Eagle即拍即譯亦快而準。 HTC Vive Eagle可描述眼前景物。 HTC Vive Eagle能朗讀當天新聞。 HTC Vive Eagle AI功能相當全面。 HTC Vive Eagle記憶功能可記下之前的詢問。

AI功能聰明實用

HTC Vive Eagle另一取勝之處當然是可用盡AI功能，鏡臂上特設快捷鍵，可以一按使用AI，或是以「Hey Vive」喚醒眼鏡，雖然非100%準確，偶爾會觸發不到，但試多幾次都順利。暫時只可使用英文或普通話進行詢問，不過實際用途廣泛，描述眼前景物、朗讀新聞、分辨地標／動植物、即拍即譯，甚至餐廳評價都得，透過語音答覆或在app上顯示，AI功能方面準繩度高相當加分。

功能上Vive Eagle有驚喜，但都有美中不足之處，首先是續航力稍為不足。雖說單次充電後可待機超過 36小時、持續音樂播放最長4.5小時，但眼鏡的自動關機時間最少20分鐘，強制關掉又未能使用戴上自動偵測。雖然可透過充電線邊用邊充電，不像Ray-Ban Meta Wayfarer需要放入充電盒中，但確實有點不便。

HTC Vive Eagle現已在香港有售，定價$3988。 HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎。 HTC全球產品負責人葉申。

廣東話明年上線

早前在發布會上跟HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎及HTC全球產品負責人葉申談過，即使HTC目標是打造一副輕巧、時尚及融入生活的智能眼鏡，認為此時產品成熟，是進軍香港市場的最佳時機，更計畫在明年第一季拓展至日本、東南亞、歐美等地。

今代未加入顯示屏，而且選用了較細小的電池，是希望能減輕重量，維持在49g左右，才能方便日常佩戴。兩位憶述眼鏡在台灣開賣時，首位顧客為一位視障人士，認證了智能眼鏡可助任何人看見世界，在商業B2B應用上亦有相當大的潛力。

AI發展一日千里，Vive Eagle在其他地區支援不同模型，如OpenAI的ChatGPT，香港版則運用了企業版本的Google Gemini，因此使用AI功能暢順不受阻，亦不會使用用戶資料作模型訓練，比起強制使用Meta AI的Ray-Ban Meta，更有優勢。另外廣東話暫定於2026 年首季才會開放，屆時實用度應該會更加高。

ADVERTISEMENT

登記送龍角散免水潤系列✨

ad