HUAWEI首對開放式運動耳機FreeArc IP57防水穩固佩戴

開放式耳機特別適合運動或駕駛人士使用。早前在馬來西亞發布會中，華為首款耳掛形開放式耳機HUAWEI FreeArc亮相，設計美觀兼有齊各種功能，值得推介。

超細柔性記憶合金

HUAWEI耳機系列迎來了首對開放式設計FreeArc，C形橋根據超過10,000個耳廓曲線的人體工學分析而設計，透過140°黃金三角支撐和重心天秤均壓設計，戴上耳舒適穩固不易跌。使用0.7mm高性能鎳鈦合金製成，每邊輕量只重8.9克，以柔軟的液態矽膠覆蓋，親膚貼合具彈性不失舒適感。

抗水通話性能高

HUAWEI FreeArc是華為首款具備IP57抗水等級的耳機，並配備防水咪高峰，運動時可抵禦雨水和汗水。耳機面亦有觸控控制，可作播放和來電，靈敏易用。

內置17x12毫米的高靈敏度驅動單元、對稱的聲學結構、動態低音算法和自適應等響度算法，音效還原度高而充滿細節。反向聲波系統減少漏音，不過始終屬開放式設計，在室外難免要調高音量才能聽清。升級的音訊捕捉和噪音消除，AI清晰通話配合雙咪高峰和三重通話噪音消除技術，語音通話清晰。