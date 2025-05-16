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科技
2025-05-16 17:45:35

HUAWEI FreeBuds 6藍牙耳機實試　雷頌德、朱芸編都讚音色降噪效果佳

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HUAWEI FreeBuds 6為品牌最新旗艦級耳機。

HUAWEI FreeBuds 6為品牌最新旗艦級耳機。

HUAWEI FreeBuds 6昨日在香港登場，更請來雷頌德拍宣傳廣告，《破地獄》配樂師及金像獎得主朱芸編任嘉賓，介紹這款業界首款搭戴超感知原聲雙單元的半開放式藍牙耳機。

HUAWEI FreeBuds 6半開放式耳機加入超感知原聲雙單元。 朱芸編以《破地獄》原聲大碟中中的《兄妹破九磚》，以HUAWEI FreeBuds 6呈現多種樂器的層次感。

半開放式雙單元耳機

HUAWEI FreeBuds 6採用三重分離架構，在半開放式耳機的空間內加入11mm雙磁路高靈敏度單元與超高頻微平板高音單元，配合全新Bass Turbo 2.0聲學架構技術，帶來高達48 kHz高音及低至14 Hz的低音，解決半入耳式耳機低音洩漏與高音不足的問題。

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HUAWEI FreeBuds 6戴上耳貼服舒適。 全曲面水滴造型耳機充滿流線感。 在手機App有基本調音及中央學院調音模式可以自選。

試聽音色立體豐富

朱芸編對耳機要求最重要是清晰度及真實還原度，他認為FreeBuds 6音質效果佳而且不算太多味精。支援2.3Mbps無損傳輸及L2HC 4.0編解碼技術，還原48kHz / 24bit高解析度音樂；支援超寬頻即時聽感優化技術，針對50Hz至2kHz的頻率範圍即時優化音效，帶來細膩的音效。耳機可提供古典與均衡兩款音效模式，打造如音樂廳現場的聽感。

實試聽古典樂及流行曲，聲音層次豐富，而且可聽出不同樂器的細節。人聲方面亦突出，而且配備輕降噪，即使身處嘈雜的環境中，音色仍然可清晰呈現。全曲面水滴造型吸引，而且比上代耳桿體積縮小12%，單耳機重量減輕9%，戴上耳貼服舒適。不過要留意2.3Mbps無損傳輸只限華為手機，iPhone及Android用家就不能享用了。

HUAWEI Freebuds 6設有不同的降噪模式。 耳機盒支援快速充電功能，快充5分鐘即有2.5小時聆聽時間，充滿電量後更可使用長達36小時。

雙向靜謐通話

HUAWEI FreeBuds 6支援雙向靜謐通話技術，即使在高達95dB的嘈雜環境中，亦能有效消除背景噪音，確保通話穩定清晰。耳機配備抗風抗噪設計，即使在8m/s的強風環境下，仍能享有清晰無阻的通話體驗。

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雷頌德參與HUAWEI FreeBuds 6《原聲 美學》宣傳片，試用Freebuds 6聽歌。

雷頌德參與HUAWEI FreeBuds 6《原聲 美學》宣傳片，試用Freebuds 6聽歌。

雷頌德加持

身處倫敦的雷頌德亦在倫敦試聽HUAWEI FreeBuds 6，表示：「作為一位音樂製作人，我對音質要求極其嚴格。過往我一直認為無線耳機的音質無法媲美有線耳機，但 HUAWEI FreeBuds 6 徹底改變了我的觀點。它不僅能呈現古典音樂中的細膩層次，更能精準還原人聲與樂器的細節。」

HUAWEI FreeBuds 6由5月30日起於專門店及指定零售商發售，備有極光紫、星空黑及天際白配色，建議零售價為$1099。

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