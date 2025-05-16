HUAWEI FreeBuds 6藍牙耳機實試　雷頌德、朱芸編都讚音色降噪效果佳

HUAWEI FreeBuds 6昨日在香港登場，更請來雷頌德拍宣傳廣告，《破地獄》配樂師及金像獎得主朱芸編任嘉賓，介紹這款業界首款搭戴超感知原聲雙單元的半開放式藍牙耳機。
半開放式雙單元耳機
HUAWEI FreeBuds 6採用三重分離架構，在半開放式耳機的空間內加入11mm雙磁路高靈敏度單元與超高頻微平板高音單元，配合全新Bass Turbo 2.0聲學架構技術，帶來高達48 kHz高音及低至14 Hz的低音，解決半入耳式耳機低音洩漏與高音不足的問題。
試聽音色立體豐富
朱芸編對耳機要求最重要是清晰度及真實還原度，他認為FreeBuds 6音質效果佳而且不算太多味精。支援2.3Mbps無損傳輸及L2HC 4.0編解碼技術，還原48kHz / 24bit高解析度音樂；支援超寬頻即時聽感優化技術，針對50Hz至2kHz的頻率範圍即時優化音效，帶來細膩的音效。耳機可提供古典與均衡兩款音效模式，打造如音樂廳現場的聽感。
實試聽古典樂及流行曲，聲音層次豐富，而且可聽出不同樂器的細節。人聲方面亦突出，而且配備輕降噪，即使身處嘈雜的環境中，音色仍然可清晰呈現。全曲面水滴造型吸引，而且比上代耳桿體積縮小12%，單耳機重量減輕9%，戴上耳貼服舒適。不過要留意2.3Mbps無損傳輸只限華為手機，iPhone及Android用家就不能享用了。
雙向靜謐通話
HUAWEI FreeBuds 6支援雙向靜謐通話技術，即使在高達95dB的嘈雜環境中，亦能有效消除背景噪音，確保通話穩定清晰。耳機配備抗風抗噪設計，即使在8m/s的強風環境下，仍能享有清晰無阻的通話體驗。
雷頌德加持
身處倫敦的雷頌德亦在倫敦試聽HUAWEI FreeBuds 6，表示：「作為一位音樂製作人，我對音質要求極其嚴格。過往我一直認為無線耳機的音質無法媲美有線耳機，但 HUAWEI FreeBuds 6 徹底改變了我的觀點。它不僅能呈現古典音樂中的細膩層次，更能精準還原人聲與樂器的細節。」
HUAWEI FreeBuds 6由5月30日起於專門店及指定零售商發售，備有極光紫、星空黑及天際白配色，建議零售價為$1099。