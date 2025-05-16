HUAWEI FreeBuds 6藍牙耳機實試　雷頌德、朱芸編都讚音色降噪效果佳

HUAWEI FreeBuds 6採用三重分離架構，在半開放式耳機的空間內加入11mm雙磁路高靈敏度單元與超高頻微平板高音單元，配合全新Bass Turbo 2.0聲學架構技術，帶來高達48 kHz高音及低至14 Hz的低音，解決半入耳式耳機低音洩漏與高音不足的問題。

試聽音色立體豐富

朱芸編對耳機要求最重要是清晰度及真實還原度，他認為FreeBuds 6音質效果佳而且不算太多味精。支援2.3Mbps無損傳輸及L2HC 4.0編解碼技術，還原48kHz / 24bit高解析度音樂；支援超寬頻即時聽感優化技術，針對50Hz至2kHz的頻率範圍即時優化音效，帶來細膩的音效。耳機可提供古典與均衡兩款音效模式，打造如音樂廳現場的聽感。

實試聽古典樂及流行曲，聲音層次豐富，而且可聽出不同樂器的細節。人聲方面亦突出，而且配備輕降噪，即使身處嘈雜的環境中，音色仍然可清晰呈現。全曲面水滴造型吸引，而且比上代耳桿體積縮小12%，單耳機重量減輕9%，戴上耳貼服舒適。不過要留意2.3Mbps無損傳輸只限華為手機，iPhone及Android用家就不能享用了。