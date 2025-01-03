HUAWEI FreeBuds Pro 4 旗艦級耳機 支援高解析無損音色

HUAWEI FreeBuds Pro 4即將推出，以高解析無損音質、雙向靜謐通話及智能動態降噪為賣點。

華為最新推出的真無線藍牙耳機HUAWEI FreeBuds Pro 4，是首款採用華為全場景智能聲學品牌HUAWEI SOUND的耳機產品。具備高解析無損音色，以及雙向靜謐通話和智能動態降噪功能，絕對是旗艦級配置。

無損傳輸還原音質 HUAWEI FreeBuds Pro 4設計靈感源至古典樂器的光譜銀弦，通過紫外光鐳雕技術雕刻在耳柄之上，為耳機帶來一點典雅感。充電盒則是橢圓形霧面外觀，後方有陶瓷銀弦背板裝飾，備有黑、綠和白3款配色。 這是品牌首款支援2.3 Mbps無損傳輸及48 kHz/24-bit無損音效的無線藍牙耳機，配備獨家的L2HC 4.0音訊編解碼器，以及升級NearLink星閃無線短距通訊技術，音質豐富充滿細節。超感知原聲雙發聲單元設定和11mm四磁動圈驅動單元，帶來14Hz低音並高達48kHz清晰高音，聲音表現層次分明。由中央音樂學院音樂家調音，具有古典及均衡兩種音效，可按不同樂曲選擇。同時備有升級三重自適應EQ演算法及追蹤頭部動作功能，可點頭接聽及搖頭拒接。

雙向靜謐通話 升級AI通話降噪演算法配合三咪高峰，並加入反向骨傳導咪高峰，支援在100dB噪音和10m/s風速下消除環境聲音，主動降噪同時保留清晰人聲，進行雙向靜謐通話。配合智能動態降噪技術，在飛行或鐵路中，也能安心靜聽。 提供兩種耳塞選擇，可根據所選耳塞搭配對應的降噪聽感參數，打造個人化的降噪及聽感。啟動降噪功能下，聆聽時間約5小時，更有智能充電功能，以免耳機過度充電，延長電池壽命。 HUAWEI Freebuds Pro 4將於1月8日起發售，建議零售價為$1,549。於指定零售商選購原廠行貨，即送耳機保護殼及隨身耳機收納袋。 查詢：8128 8810