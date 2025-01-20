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科技
2025-01-20 12:15:00

HUAWEI FreeBuds Pro 4 開箱！　良好降噪優秀聲樂體驗　入手即送12個月即時翻譯

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HUAWEI FreeBuds Pro 4 開箱！　良好降噪優秀聲樂體驗　入手即送12個月即時翻譯

HUAWEI FreeBuds Pro 4 開箱！　良好降噪優秀聲樂體驗　入手即送12個月即時翻譯

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HUAWEI 除手機平板等數碼產品外，其TWC真無線耳機同樣擁有優秀表現。像早前品牌在港推出的 FreeBuds Pro4，就帶來良好ANC降噪、優秀聲樂跟媒體播放體驗。

開箱港版雪域白色款 FreeBuds Pro 4 耳機，大盒包裝附設 Type A 轉 C 充電級、跟額外大中小尺寸矽膠及記憶海綿耳塞各一組，滿足不同用家需求。

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包裝內附充電線，跟額外大中小尺寸矽膠及記憶海綿耳塞。 提供（左起）雲杉綠、雪域白及曜石黑色款選擇 重置鍵設在充電盒旁邊位置 符合人體工學框體佩戴舒適 耳機導管相對短而寬，對雙耳壓逼感較低 單邊框體重 5.8g 不影響佩戴體驗

FreeBuds Pro 4 備受高質 L2HC / LDAC 編碼

港版 FreeBuds Pro 4 提供雲杉綠、雪域白及曜石黑色款選擇，充電盒支援 Type C 及無線充電，重置鍵設在充電盒旁邊位置，提供達 33 小時總播放時長。

耳機框體方面，單邊僅重5.8g的 Freebuds Pro 4，擁有相對短而寬導管，將入耳式耳機常有佩戴壓逼感減至最低，同時人體工學設計亦確保長時間使用舒適。

無線音訊編碼部份，FreeBuds Pro 4 備受高質 L2HC / LDAC 編碼、跟 Apple 產品常用 AAC 編碼，配合「智慧生活」確保在 iPhone 跟 Android 平台連接表現。

配接 HUAWEI 手機可支援 L2HC 編碼 連接耳機可於「智慧生活」App，查看剩餘電量及連接中心資訊 連接耳機可於「智慧生活」App，查看剩餘電量及連接中心資訊 連接耳機可於「智慧生活」App，查看剩餘電量及連接中心資訊 支援全面高品質空間音訊設定，預設 4 種降噪方式 支援全面高品質空間音訊設定，預設 4 種降噪方式 支援全面高品質空間音訊設定，預設 4 種降噪方式 以 Freebuds Pro 4 連接 NebulaBuds 即送 12 月會員翻譯權益 以 Freebuds Pro 4 連接 NebulaBuds 即送 12 月會員翻譯權益 以 Freebuds Pro 4 連接 NebulaBuds 即送 12 月會員翻譯權益 24bit《Hotel California》樂器部份逼真重現 24bit《Hotel California》樂器部份逼真重現 24bit《Hotel California》樂器部份逼真重現

配對並登入NebulaBuds App即送 12 個月實時翻譯會員權益

以支援 L2HC 編碼的 nova 13 Pro 連接 FreeBuds Pro 4，打開裝置即能快速配對，「智慧生活」提供全面降噪、播放模式及空間音訊設定，操作簡便。

另外 FreeBuds Pro 又可配合提供 iOS 及 Android 版本的 NebulaBuds App，配對並登入即送 12 個月實時翻譯 App 會員權益，詳情可參考 NubelaBuds 官網

聲音表現方面，配合 L2HC 播放 192kHz/24bit《Hotel California》，前奏樂器部份逼真還原；YouTube 串流《Ave Mujica》Live 版本臨場感佳。

影片播放方面，Freebuds Pro 4 播放《職業特工隊8》預告片，配合空間音訊提供出眾環迴音訊表現。

FreeBuds Pro 4 港版售價為 $1,549

FreeBuds Pro 4 港版售價為 $1,549

總括而言 FreeBuds Pro 4 保留系列良好音訊表現，ANC表現優秀並擴充 AI 方面應用，無論是否使用 HUAWEI 平台用家，對TWS耳機有要求均可一試。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載
 

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