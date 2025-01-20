HUAWEI FreeBuds Pro 4 開箱！　良好降噪優秀聲樂體驗　入手即送12個月即時翻譯

HUAWEI 除手機平板等數碼產品外，其TWC真無線耳機同樣擁有優秀表現。像早前品牌在港推出的 FreeBuds Pro4，就帶來良好ANC降噪、優秀聲樂跟媒體播放體驗。
開箱港版雪域白色款 FreeBuds Pro 4 耳機，大盒包裝附設 Type A 轉 C 充電級、跟額外大中小尺寸矽膠及記憶海綿耳塞各一組，滿足不同用家需求。
FreeBuds Pro 4 備受高質 L2HC / LDAC 編碼
港版 FreeBuds Pro 4 提供雲杉綠、雪域白及曜石黑色款選擇，充電盒支援 Type C 及無線充電，重置鍵設在充電盒旁邊位置，提供達 33 小時總播放時長。
耳機框體方面，單邊僅重5.8g的 Freebuds Pro 4，擁有相對短而寬導管，將入耳式耳機常有佩戴壓逼感減至最低，同時人體工學設計亦確保長時間使用舒適。
無線音訊編碼部份，FreeBuds Pro 4 備受高質 L2HC / LDAC 編碼、跟 Apple 產品常用 AAC 編碼，配合「智慧生活」確保在 iPhone 跟 Android 平台連接表現。
配對並登入NebulaBuds App即送 12 個月實時翻譯會員權益
以支援 L2HC 編碼的 nova 13 Pro 連接 FreeBuds Pro 4，打開裝置即能快速配對，「智慧生活」提供全面降噪、播放模式及空間音訊設定，操作簡便。
另外 FreeBuds Pro 又可配合提供 iOS 及 Android 版本的 NebulaBuds App，配對並登入即送 12 個月實時翻譯 App 會員權益，詳情可參考 NubelaBuds 官網。
聲音表現方面，配合 L2HC 播放 192kHz/24bit《Hotel California》，前奏樂器部份逼真還原；YouTube 串流《Ave Mujica》Live 版本臨場感佳。
影片播放方面，Freebuds Pro 4 播放《職業特工隊8》預告片，配合空間音訊提供出眾環迴音訊表現。
總括而言 FreeBuds Pro 4 保留系列良好音訊表現，ANC表現優秀並擴充 AI 方面應用，無論是否使用 HUAWEI 平台用家，對TWS耳機有要求均可一試。
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