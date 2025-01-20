HUAWEI FreeBuds Pro 4 開箱！ 良好降噪優秀聲樂體驗 入手即送12個月即時翻譯

HUAWEI 除手機平板等數碼產品外，其TWC真無線耳機同樣擁有優秀表現。像早前品牌在港推出的 FreeBuds Pro4，就帶來良好ANC降噪、優秀聲樂跟媒體播放體驗。

開箱港版雪域白色款 FreeBuds Pro 4 耳機，大盒包裝附設 Type A 轉 C 充電級、跟額外大中小尺寸矽膠及記憶海綿耳塞各一組，滿足不同用家需求。

FreeBuds Pro 4 備受高質 L2HC / LDAC 編碼

港版 FreeBuds Pro 4 提供雲杉綠、雪域白及曜石黑色款選擇，充電盒支援 Type C 及無線充電，重置鍵設在充電盒旁邊位置，提供達 33 小時總播放時長。

耳機框體方面，單邊僅重5.8g的 Freebuds Pro 4，擁有相對短而寬導管，將入耳式耳機常有佩戴壓逼感減至最低，同時人體工學設計亦確保長時間使用舒適。

無線音訊編碼部份，FreeBuds Pro 4 備受高質 L2HC / LDAC 編碼、跟 Apple 產品常用 AAC 編碼，配合「智慧生活」確保在 iPhone 跟 Android 平台連接表現。