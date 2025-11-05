HUAWEI Mate 70 Air 傳11月6日預訂 下周正式開賣？

雖然華為尚未公佈 Mate 70 Air 的正式發佈日期，但關於這款新機的開賣時程已悄然在網絡上流傳。最新消息指出，廠商極有可能於11月6日啟動線上預訂程序，並在緊接的一週內正式開放消費者購買。
知名爆料達人 UncleKanshan 近日在微博平台透露了這款「Air」系列手機的相關細節。雖然最初其預測內容指向 Moto X70 Air 的內部配置，但不少網民推測，這組消息其實正是針對華為即將推出的超薄設計 Mate 新機。
HUAWEI Mate 70 Air傳聞規格
根據爆料內容，這款全新 Air 手機將僅推出三款配色，分別為「銀金色」、「純白色」與「經典黑」。在儲存容量配置方面，則可能只提供兩種版本分別是 12GB RAM + 256GB ROM，以及 12GB RAM + 512GB ROM。
更值得關注的是，這位爆料者明確指出，HUAWEI Mate 70 Air 將於11月6日啟動預售活動，並於下週正式開賣。具體而言，消息透露 Mate 70 Air 的首波銷售將安排在 11 月 11 日，不過銀金色款式預計不會在首賣行列中現身，或許要再等待數週後才會正式上架。
另一方面，有消息指華為 Mate 70 Air 其實已悄悄在部分實體門市啟動預訂程序。據了解，此次新機推遲發佈的主要原因，是廠方需要對裝置的硬件配置進行最後階段的優化調整。但從目前情況來看，消費者似乎無需等待太久便能見到這款全新力作。
值得留意的是，今次華為不會為此新品舉辦專場發佈會，而是選擇於11月6日直接開啟預售通道。參與此次預訂活動的消費者將可享有優先發貨權與特定折扣優惠，相當吸引。
就在這些傳聞持續發酵之際，網路上更流出了號稱是 Mate 70 Air 的首張實機照片，清晰展示了手機的正面與背面設計細節。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載