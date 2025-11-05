HUAWEI Mate 70 Air 傳11月6日預訂 下周正式開賣？

雖然華為尚未公佈 Mate 70 Air 的正式發佈日期，但關於這款新機的開賣時程已悄然在網絡上流傳。最新消息指出，廠商極有可能於11月6日啟動線上預訂程序，並在緊接的一週內正式開放消費者購買。

知名爆料達人 UncleKanshan 近日在微博平台透露了這款「Air」系列手機的相關細節。雖然最初其預測內容指向 Moto X70 Air 的內部配置，但不少網民推測，這組消息其實正是針對華為即將推出的超薄設計 Mate 新機。

HUAWEI Mate 70 Air傳聞規格

根據爆料內容，這款全新 Air 手機將僅推出三款配色，分別為「銀金色」、「純白色」與「經典黑」。在儲存容量配置方面，則可能只提供兩種版本分別是 12GB RAM + 256GB ROM，以及 12GB RAM + 512GB ROM。