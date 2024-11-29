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科技
2024-11-29 13:00:00

HUAWEI Mate 70 Pro+實機試玩　招牌星環鏡頭設計/支援天通衛星通訊

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HUAWEI Mate 70 Pro+實機試玩　招牌星環鏡頭設計/支援天通衛星通訊

HUAWEI Mate 70 Pro+實機試玩　招牌星環鏡頭設計/支援天通衛星通訊

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日前在國內正式發表的 HUAWEI 年度重點手機 Mate 70 系列，頂配機型 Mate 70 Pro+ 集 XMAGE 頂級攝力、全新紅楓原色鏡頭、全方位 AI 功能及天通/北斗衛星通訊功能於一身。

6.9 吋 120Hz LTPO 2,832 x 1,316 像素螢幕 三開孔屏幕設計，另外 Mate 70 Pro+ 亦具備天通跟北斗衛星通訊功能 大形星環 3+1 鏡頭組設計 相機支援 4x 光學、100x 數碼變焦 機身金屬邊位採圓潤拋光處理 機底立體聲揚聲器配置

Mate 70 Pro+ 主打 XMAGE 星環鏡頭組

上手 HUAWEI Mate 70 Pro+ 國行版，其 79.5mm 寬度、226g 機重在大屏手機當中頗具份量，其 6.9 吋 LTPO 2,832 x 1,316 像素臨境顯示螢幕畫質出眾。

Mate 70 Pro+ 主打 XMAGE 星環鏡頭組，其由 50MP F1.4-4.0 可調光圈 OIS 主鏡、40MP 廣角、48MP 超聚光微距長焦，跟多光譜紅楓原色鏡頭所組成。

外觀及 I/O 擴充方面，Mate 70 Pro+ 內置 5,700 mAh 電池及支援 100W 有線、80W 無線充電，具備 IP68/69 抗水機身、3D 人臉辨識及機側指紋辨識等。

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16+512 配置機型，啟動後約佔用 9% 系統空間 16+512 配置機型，啟動後約佔用 9% 系統空間 16+512 配置機型，啟動後約佔用 9% 系統空間 畫面可設定 P3 模式、智能更新率及 HDR 色彩顯示等選項 畫面可設定 P3 模式、智能更新率及 HDR 色彩顯示等選項 畫面可設定 P3 模式、智能更新率及 HDR 色彩顯示等選項 雙主核 2.50GHz、六大核 2.15GHz、四核 1.60GHz 組成十二核處理器 雙主核 2.50GHz、六大核 2.15GHz、四核 1.60GHz 組成十二核處理器 慢動作、光繪、縮影攝影跟超級微距等功能，置於「更多」分頁中 慢動作、光繪、縮影攝影跟超級微距等功能，置於「更多」分頁中

裝置配備麒麟 9020 晶片

試用 16+512 配置機型，Mate 70 Pro+ 啟動後約佔用 9% 系統空間，媒體設定方面，螢幕顯示可設定 P3 模式、智能更新率及 HDR 色彩等選項。

至於裝置配備的麒麟 9020 晶片，則由雙主核 2.50GHz、六大核 2.15GHz、四核 1.60GHz 組成 2+6+4 十二核架構處理器，運算表現提升明顯。

配備麒麟 9020 晶片，HUAWEI Mate 70 Pro+ 預載 HarmonyOS 4.3、國行具四色機身及 16+512、16+1TB 配置，售價 8,499 人民幣（約港幣 $9,150）起。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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