HUAWEI Mate 70 Pro+實機試玩　招牌星環鏡頭設計/支援天通衛星通訊

日前在國內正式發表的 HUAWEI 年度重點手機 Mate 70 系列，頂配機型 Mate 70 Pro+ 集 XMAGE 頂級攝力、全新紅楓原色鏡頭、全方位 AI 功能及天通/北斗衛星通訊功能於一身。

Mate 70 Pro+ 主打 XMAGE 星環鏡頭組

上手 HUAWEI Mate 70 Pro+ 國行版，其 79.5mm 寬度、226g 機重在大屏手機當中頗具份量，其 6.9 吋 LTPO 2,832 x 1,316 像素臨境顯示螢幕畫質出眾。

Mate 70 Pro+ 主打 XMAGE 星環鏡頭組，其由 50MP F1.4-4.0 可調光圈 OIS 主鏡、40MP 廣角、48MP 超聚光微距長焦，跟多光譜紅楓原色鏡頭所組成。

外觀及 I/O 擴充方面，Mate 70 Pro+ 內置 5,700 mAh 電池及支援 100W 有線、80W 無線充電，具備 IP68/69 抗水機身、3D 人臉辨識及機側指紋辨識等。