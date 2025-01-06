HUAWEI Mate X6大摺實試　紅楓原色影相高質有驚喜

回顧2024年多個品牌推出的大細摺機均大放異彩，包括Samsung Galaxy Z Fold6及Flip6、小米 Xiaomi MIX Flip及香港未有上市的MIX Fold 4、HONOR Magic V3等等，華為來到年尾亦有旗艦級的HUAWEI Mate X6壓軸上場，即將於1月8日正式上市。

採用四鏡頭組合，配備4,800萬像素長焦微距鏡頭，支援4倍光學變焦及5厘米拍攝距離，配備十段可變式物理光圈的5,000萬像素超光變主鏡頭，以及4,000萬像素超廣角鏡頭，遠近焦段都可兼顧。全新紅楓原色影像技術設有150萬多光譜通道鏡頭，色彩更加準確及真實。

早前速試了這部HUAWEI Mate X6，賣點不像HONOR般玩輕薄，亦非主打Samsung的AI功能，反而主攻拍攝質素。支援XMAGE影像系統，配備全新紅楓原色影像技術，令摺機都可以有直版手機的影相效果。

試拍最廣角的13mm，風景扭曲不算嚴重，拉大看亦夠清晰。逐個焦段24mm、48mm及96mm，相片質素及細緻度亦相當高，來到2400mm拍攝對岸的郵輪碼頭，雖然甚為模糊但都大致影到輪廓。長焦微距連葉面的紋理都可細膩呈現，攝力相當驚人。

夜景更加有驚喜，雜訊少，防手震亦出色穩定，手持都不會拍出鬆郁濛。可選普通相機或夜景模式，大光圈更有自然美麗的散景，或是利用特別濾鏡變成心形或柔焦散景，拍法多變。在東隧口利用風馳閃拍，部分都可影到高速駛過的車，但就不是張張成功。

HUAWEI Mate X6曜石黑為素皮物料，紋理自然高貴。採用分佈式玄武架構，拿上手不算最輕巧，但仍然纖薄紮實，而且久用都不覺超熱，散熱效果不錯。「寰宇星軌」造型的相機模組設計精美，全新玄武水滴鉸鏈暢順實淨，半摺合作懸停睇片或影相都夠力。

實用多工巨屏

主外雙屏幕均採用HUAWEI X-TrueTM以及HDR Vivid顯示技術，色彩鮮豔亮麗。7.93吋主屏幕具備2,440 x 2,240解像度，峰值亮度高達1,800 nits；6.45吋外屏幕則擁有2,440 x 1,080解像度，峰值亮度更達2,500 nits，畫質極致亮麗。摺機當然要用盡大芒，「全景多窗」功能可同時開啟3個應用程式，以全屏模式運行及切換，使用時亦簡單順暢。

搭載5,110mAh的大電池，即使不停影相睇片亦有充足續航力，支援最高66W HUAWEI

SuperCharge有線超級快充功能，正常使用基本上相當夠用。手機可安裝microG，因此使用Google App沒有問題，亦可用內置的HarmonyOS。

買機送平板電腦

HUAWEI Mate X6有寰宇紅、曜石黑、星雲灰3款配色，由即日起於指定零售商接受預訂，並於1月8日正式發售，只設12GB+512GB配置，建議零售價為$14999。定價不便宜，不過現時選購原廠行貨即送HUAWEI MatePad SE平板電腦（價值$1388）、HUAWEI Mobile WiFi Pro 5（價值$1699）及HUAWEI Scale 3智能體脂磅（價值$199），算是有點優惠。