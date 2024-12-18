HUAWEI Mate X6大摺、藍牙耳機FreeBuds Pro 4及nova 13系列發布　價錢發售日規格一覽

華為香港今日正式發布多款新產品，包括旗艦摺機HUAWEI Mate X6、無線藍牙耳機FreeBuds Pro 4及主攻年青市場的自拍神器nova 13系列，配備最頂級的系統及技術，定位及賣點清晰，帶來更多不同產品選擇。

外屏採用第二代崑崙玻璃，內屏則選用創新碳纖維內支撐層，配合超強機翼鋁機身框架，全面提升抗摔能力。全新玄武水滴鉸鏈精密小巧，開合順滑自然，鉸位設計耐用。

HUAWEI Mate X6備有寰宇紅、曜石黑、星雲灰3種配色：紅及黑版本用上超薄典雅素皮，星雲灰版本則採用微納米3D拓印錦纖材質。採用首創分佈式玄武架構，重構主框與副框內的核心元件佈局，機身摺後只有4.6mm，纖薄輕巧並能加強散熱效能。

HUAWEI Mate X6主外雙屏幕均採用 HUAWEI X-True以及HDR Vivid顯示技術，7.93吋主屏幕具備2,440 x 2,240解像度，峰值亮度高達1,800nits；6.45吋外屏幕則擁有2,440 x 1,080解像度，峰值亮度更達2,500nits，並支援1-120HZ自適應刷新率。

配備4,800萬像素長焦微距鏡頭，支援4倍光學變焦及5厘米拍攝距離。另有十段可變式物理光圈的5,000萬像素超光變主鏡頭，以及4,000萬像素超廣角鏡頭，搭載AI動態照片功能，可創作「運動軌跡」和「主角時刻」等創意影像。

HUAWEI Mate X6支援XMAGE影像系統，採用四鏡頭組合加入全新紅楓原色影像技術，特設150 萬多光譜通道鏡頭，能更精準地識別及捕捉全域色彩，配合XD Fusion調節色準，影像更加真實。

同步推出旗艦耳機

華為今日同步推出真無線藍牙耳機HUAWEI FreeBuds Pro 4，是首款採用華為全場景智能聲學品牌 HUAWEI SOUND的耳機產品。具備高解析無損音色，以及雙向靜謐通話和智能動態降噪功能。

設計靈感源至古典樂器，採用光譜銀弦設計，備有曜石黑、雲杉綠和雪域白3款配色。首款支援2.3 Mbps無損傳輸及48kHz/ 24-bit無損音效的真無線藍牙耳機，配獨家的L2HC 4.0音訊編解碼器，以及升級的NearLink星閃無線短距通訊技術，並獲得HWA Lossless和Hi-Res Wireless Audio認證，音質更富細節。

雙向靜謐通話

支援在100dB噪音和10m/s風速下消除環境聲音，保留清晰人聲，加上主動降噪，對話保持清晰流暢。提供兩種耳塞選擇，可搭配對應的降噪聽感參數，打造個人化的降噪及聽感。

由2025年1月8日起於指定零售商發售，建議零售價$1549，送耳機保護殼及隨身耳機收納袋。