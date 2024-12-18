HUAWEI Mate X6大摺、藍牙耳機FreeBuds Pro 4及nova 13系列發布　價錢發售日規格一覽

華為香港今日正式發布多款新產品，包括旗艦摺機HUAWEI Mate X6、無線藍牙耳機FreeBuds Pro 4及主攻年青市場的自拍神器nova 13系列，配備最頂級的系統及技術，定位及賣點清晰，帶來更多不同產品選擇。
旗艦大摺壓軸登場
HUAWEI Mate X6備有寰宇紅、曜石黑、星雲灰3種配色：紅及黑版本用上超薄典雅素皮，星雲灰版本則採用微納米3D拓印錦纖材質。採用首創分佈式玄武架構，重構主框與副框內的核心元件佈局，機身摺後只有4.6mm，纖薄輕巧並能加強散熱效能。
外屏採用第二代崑崙玻璃，內屏則選用創新碳纖維內支撐層，配合超強機翼鋁機身框架，全面提升抗摔能力。全新玄武水滴鉸鏈精密小巧，開合順滑自然，鉸位設計耐用。
沉浸大屏體驗
HUAWEI Mate X6主外雙屏幕均採用 HUAWEI X-True以及HDR Vivid顯示技術，7.93吋主屏幕具備2,440 x 2,240解像度，峰值亮度高達1,800nits；6.45吋外屏幕則擁有2,440 x 1,080解像度，峰值亮度更達2,500nits，並支援1-120HZ自適應刷新率。
紅楓原色影像
HUAWEI Mate X6支援XMAGE影像系統，採用四鏡頭組合加入全新紅楓原色影像技術，特設150 萬多光譜通道鏡頭，能更精準地識別及捕捉全域色彩，配合XD Fusion調節色準，影像更加真實。
配備4,800萬像素長焦微距鏡頭，支援4倍光學變焦及5厘米拍攝距離。另有十段可變式物理光圈的5,000萬像素超光變主鏡頭，以及4,000萬像素超廣角鏡頭，搭載AI動態照片功能，可創作「運動軌跡」和「主角時刻」等創意影像。
HUAWEI Mate X6由即日起於指定零售商接受預訂，並於2025年1月8日正式發售，建議零售價為$14999。選購送HUAWEI MatePad SE平板電腦、HUAWEI Mobile WiFi Pro 5以及HUAWEI Scale 3智能體脂磅。
同步推出旗艦耳機
華為今日同步推出真無線藍牙耳機HUAWEI FreeBuds Pro 4，是首款採用華為全場景智能聲學品牌 HUAWEI SOUND的耳機產品。具備高解析無損音色，以及雙向靜謐通話和智能動態降噪功能。
設計靈感源至古典樂器，採用光譜銀弦設計，備有曜石黑、雲杉綠和雪域白3款配色。首款支援2.3 Mbps無損傳輸及48kHz/ 24-bit無損音效的真無線藍牙耳機，配獨家的L2HC 4.0音訊編解碼器，以及升級的NearLink星閃無線短距通訊技術，並獲得HWA Lossless和Hi-Res Wireless Audio認證，音質更富細節。
雙向靜謐通話
支援在100dB噪音和10m/s風速下消除環境聲音，保留清晰人聲，加上主動降噪，對話保持清晰流暢。提供兩種耳塞選擇，可搭配對應的降噪聽感參數，打造個人化的降噪及聽感。
由2025年1月8日起於指定零售商發售，建議零售價$1549，送耳機保護殼及隨身耳機收納袋。
HUAWEI nova 13系列
HUAWEI nova 13系列分13及Pro兩款機型，採用時尚格紋圖案，HUAWEI nova 13 Pro備有洛登綠、星耀黑兩種配色，13則多了白色可選，主要分別是鏡頭、記憶體、屏幕大小等。
6,000萬像素人像雙鏡頭
HUAWEI nova 13 Pro搭載6,000萬像素前置多焦段雙鏡頭，支援高達兩倍光學變焦及5倍數碼變焦，由遠到近都可自拍，兼支援4K短片拍攝功能、100°超廣角拍攝等。後置5000萬像素超光變鏡頭，支援F1.4-F4.0高達10段可變式物理光圈，加上具有OIS光學防手震的1200萬像素長焦鏡頭及支援 2cm微距拍攝的800萬像素超廣角微距鏡頭，可說是影相神器。
HUAWEI nova 13 Pro更搭載 XD Portrait人像引擎，透過增強臉部輪廓、細化肌膚紋理、清晰膚色、完美光影平衡，人像攝影更加強勁。
細緻螢幕強勁續航
HUAWEI nova 13 Pro採用6.76吋四曲面屏幕，AI Display Turbo技術加持，達2,776 x 1,224 1.5K 高解像度，搭配1-120 Hz LTPO自適應刷新率和2,160 Hz 高頻PWM調光，視覺體驗流暢清晰。
備有5,000mAh超大容量電池，支援最高100W HUAWEI SuperCharge Turbo快速充電，導入AI充電精細溫度控制，充電過程穩定安全。
HUAWEl nova 13 Pro由2025年1月8日起於指定零售商發售，建議零售價為$4299；HUAWEl nova 13建議零售價為$2999。購買即送HUAWEI Freebuds 5i及HUAWEI Scale 3智能體脂磅。