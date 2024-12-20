HUAWEI Mate X6旗艦大摺登場 輕巧耐用 加強鏡頭攝力

HUAWEI Mate X6外觀設計呈中軸對稱布局，並以行星運行軌道為靈感設計出「寰宇星軌」造型的相機模組。寰宇紅及曜石黑機身為深色素皮，星雲灰則有星雲紋理機背，各有不同質感。

華為終於在港推出旗艦摺機HUAWEI Mate X6，內外都有大改進，包括採用分布式玄武架構，提升耐用性，XMAGE影像系統配備全新紅楓原色影像技術，加上智能大屏幕操作體驗，是否真的「強得飛起」，再次掀起摺機熱潮？

手機打開後尺寸為156.6x144.04x 4.6mm，星雲灰色版本略薄一點。

用上四邊圓角設計，相機模組凸起不算多。

纖薄抗摔手感

拿上手感覺纖薄而硬淨，摺合厚度為9.9mm、打開後則為4.6mm，全新玄武水滴鉸鏈採用1900MPa超高強度鋼材製成，開合順滑而且耐用穩固。6.45吋外屏採用第二代崑崙玻璃，7.93吋內屏則選用創新碳纖維內支撐層，配合鋁機身框架，提升抗摔能力。

內部亦採用分布式玄武架構，重構主框與副框內的核心元件布局，提高副框空間使用率，並將熱源分離左右，搭配2,000W/m·K超高導熱石墨烯及3D液冷VC立體散熱結構等技術，可同時做到纖薄及散熱。