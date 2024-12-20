HUAWEI Mate X6旗艦大摺登場 輕巧耐用 加強鏡頭攝力

華為終於在港推出旗艦摺機HUAWEI Mate X6，內外都有大改進，包括採用分布式玄武架構，提升耐用性，XMAGE影像系統配備全新紅楓原色影像技術，加上智能大屏幕操作體驗，是否真的「強得飛起」，再次掀起摺機熱潮？
HUAWEI Mate X6外觀設計呈中軸對稱布局，並以行星運行軌道為靈感設計出「寰宇星軌」造型的相機模組。寰宇紅及曜石黑機身為深色素皮，星雲灰則有星雲紋理機背，各有不同質感。
纖薄抗摔手感
拿上手感覺纖薄而硬淨，摺合厚度為9.9mm、打開後則為4.6mm，全新玄武水滴鉸鏈採用1900MPa超高強度鋼材製成，開合順滑而且耐用穩固。6.45吋外屏採用第二代崑崙玻璃，7.93吋內屏則選用創新碳纖維內支撐層，配合鋁機身框架，提升抗摔能力。
內部亦採用分布式玄武架構，重構主框與副框內的核心元件布局，提高副框空間使用率，並將熱源分離左右，搭配2,000W/m·K超高導熱石墨烯及3D液冷VC立體散熱結構等技術，可同時做到纖薄及散熱。
攝影著重原色
今代的XMAGE影像系統採用四鏡頭組合及全新紅楓原色影像技術，150萬多光譜通道鏡頭可識別及捕捉全域色彩，配合XD Fusion調節色準，真實還原色彩及細節。配備4,800萬像素長焦微距鏡頭、十段可變式物理光圈的5,000萬像素超光變主鏡頭以及4,000萬像素超廣角鏡頭，遠近攝都能兼顧。
亮麗大屏體驗
主外雙屏幕均採用HUAWEI X-True及HDR Vivid顯示技術，支援1-120Hz自適應刷新率。「全景多窗」功能可同時開啟3個應用程式，並以全屏模式運行及相互切換，另有AI智能訊息、AI降噪通話等功能。搭載5,110mAh的大電池，支援最高66W HUAWEI SuperCharge有線超級快充及最高50W無線快充，長時間使用不怕斷電。
HUAWEI Mate X6於2025年1月8日正式發售，建議零售價為$14,999，選購即送總值$3,286禮物。
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