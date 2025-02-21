HUAWEI Mate XT三摺屏技術揭秘　拆解摺機精細部件

華為即將在香港推出終極三摺疊屏手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN，作為全球首部三摺手機，採用了革命性的技術及零件，以精細工藝製作而成，華為在吉隆坡百利宮（Pavilion Kuala Lumpur）商場舉行限定展覽，一舉公開三摺手機的秘密。

華為由即日起至2月25日於吉隆坡百利宮揭幕最大型的創新可摺疊屏技術展覽，為期7天的展覽以「展開經典」為主題，將創新技術和工藝展出，同場更有最新旗艦產品包括HUAWEI Mate X6及Mate XT摺屏手機、HUAWEI WATCH Ultimate智能手錶、MatePad Pro平板電腦等。商場門外的屏幕，更有裸眼3D宣傳片。

逐個部件拆解

進入展覽前，可在一間黑房之中，感受HUAWEI Mate XT以裸眼3D觀看影片的體驗，影像立體清晰。展覽之中除了有多部HUAWEI Mate XT可以上手玩，更可看到手機使用的屏幕碳纖部件，強度足以拉起一部重150kg的電單車；另外一個展示箱內，則可測試用磚頭撞擊手機框架及屏幕，絲毫不變形，可見摺機的堅固。

另外亦有專人解說機內各部件的製作，包括鉸鏈、屏幕、電池、機身、相機模組的金屬環等，由頭到尾仔細揭密，當中可看到兩個摺位的鉸鏈精細拆件、UTG超薄玻璃、加強的碳纖部件、航天級的合金等等。如果剛好在吉隆坡旅行，不妨到場參觀。