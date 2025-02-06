HUAWEI Mate XT國際版將於2月18日正式發表　全球首款三摺疊屏手機香港有份

華為官方今日正式宣佈，將於2月18日於馬來西亞舉行一場新品發佈會，由由宣傳海報可見，官方用了”Z”型作背景，華為官方更用” UnfoldtheClassic ” 來形容這款產品。筆者預計今次發佈會上的主角好大機會是全球首款三摺疊屏手機 HUAWEI Mate XT 國際版！
據了解今次發佈會上，除了發佈全球首款三摺疊屏手機，HUAWEI Mate XT 國際版外，還發表國際版 Mate Pad 13.2 及全新耳機等新產品。
國行版 Mate XT 擁有三摺設計的10.2 吋屏幕
國行版 Mate XT 擁有三摺設計的屏幕，單屏幕使用尺寸為 6.4 吋，雙屏幕為 7.9 吋，而完全打開後，三屏幕尺寸則為 10.2 吋，支持 90Hz 刷新率、1440Hz 高頻 PWM 調光、240Hz 最大觸控響應、10.7 億種色彩和 P3 廣色域，並配備三鏡頭，包括一個 50MP 主相機、12MP 超廣角相機以及帶有 5.5x 光學變焦的 12MP 潛望相機，前置鏡頭則為 8MP。另外，手機配備 Kirin 9010 處理器，內置 5600mAh，支持 66W 快速充電、5W 有線反向充電、50W 無線充電以及 7.5W 無線反向充電。