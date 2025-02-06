HUAWEI Mate XT國際版將於2月18日正式發表　全球首款三摺疊屏手機香港有份

華為官方今日正式宣佈，將於2月18日於馬來西亞舉行一場新品發佈會，由由宣傳海報可見，官方用了”Z”型作背景，華為官方更用” UnfoldtheClassic ” 來形容這款產品。筆者預計今次發佈會上的主角好大機會是全球首款三摺疊屏手機 HUAWEI Mate XT 國際版！