HUAWEI Mate70 Air內地無預警上架　6.6mm超薄設計、人民幣4199起

HUAWEI Mate70 Air近日傳言滿天飛，華為竟突然於今日將這部超薄手機上架，即日起預售並於11月11日上市。雖然6.6mm厚度不及對手iPhone Air的5.6mm，不過卻有更多賣點。現時只限內地發售，暫時未有港版消息公布。

6.6mm未算最薄

HUAWEI Mate70 Air厚度為6.6mm、重量208g，iPhone Air則為5.6mm、重量165g，看數字似乎是iPhone優勝。不過因為Mate70 Air搭載的是7吋1.5K OLED屏幕，4000nits峰值亮度、120Hz刷新率，並有超寬聲場的對稱立體聲喇叭，更獲菁彩視聽Audio & HDR Vivid認證。

機身有黑、白及金絲3種配色，內置大面積VC散熱，崑崙玻璃及超耐用錦纖抗衝擊能力提升，不易摔破，同時備有IP68及IP69防塵防水，抗高溫高壓噴水。備有6500mAh超薄高矽電池，並支援66W快充，續航力比iPhone Air及Galaxy S25 Edge更高。