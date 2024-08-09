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科技
2024-08-09 04:31:33
日報

HUAWEI MatePad Air 2024登場 輕薄機身 搭載全副AI功能

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HUAWEI MatePadAir2024

HUAWEI MatePad Air 2024於國內率先發布，售價由2,999人民幣起。

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華為日前發布了多項新產品，HUAWEI nova Flip細摺智能手機以外，另有平板電腦HUAWEI MatePad Air 2024。這部12吋平板以全新屏幕、輕巧機身、大容量電池及AI功能作為賣點，價錢只售2,999人民幣起，性價比相當高。

HUAWEI MatePadAir2024

共有4色、雲彩柔光屏/LCD屏以及8GB/12GB RAM可選。

HUAWEI MatePad Air 2024機身重555克，比上代稍重，但卻薄至5.9毫米。全金屬一體成型無縫設計，天然雲母粉以業界首創的幻彩珠光工藝加工，帶有閃耀光彩色澤，4色包括櫻語粉、草木綠、羽砂白及煙雲灰。

全新清晰柔光屏

設有12吋2.8K全新雲彩柔光屏或普通LCD屏可選，1000尼特全域亮度，30-144 Hz自適應刷新率。雲晰柔光螢幕較上一代降低60%光反射率，消除99%干擾光，高亮顯示舒適清晰，同時帶來紙感書寫體驗。柔光版亦有SGS低視覺疲勞2.0金標認證、萊茵硬體級低藍光認證及萊茵無頻閃、無反射認證。

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HUAWEI MatePadAir2024

搭載大量AI功能，協助用戶繪圖寫作。

多項AI功能

搭載HarmonyOS 4.2小藝智慧助手，是華為首個AI深度賦能生產力的平台，功能包括小藝輸入法的AI幫寫功能，輸入關鍵字自動擴寫文案；小藝文檔助手可在對話框中發送PDF，提取摘要並針對內容和小藝進行問答；小藝資訊助手則可在閱讀資訊時，對長文章內容進行重點摘要。

另有齊拼音聯想、字跡調整、手寫編排及多人語音轉寫筆記等AI功能。繪圖方面內置華為自家開發的GoPaint app，有超過150種筆刷，相容於PS筆刷體系，自訂紙張效果；兼有AI智慧選區、AI人像練習等功能幫助創作。

HUAWEI MatePadAir2024

全新智能磁吸鍵盤可還原PC桌面操作介面。

支援HUAWEI M-Pencil第三代及全新智能磁吸鍵盤。最重要是搭配10100 mAh大容量電池，可使用66W超級快充，創作、睇片及工作都有超長續航力。國內售價WiFi 8GB+256GB 2,999人民幣起，柔光版12GB+256GB 3,599人民幣起，即日網上預售，香港版則有待公布。

查詢：8128 8810

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