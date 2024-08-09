HUAWEI MatePad Air 2024登場 輕薄機身 搭載全副AI功能

華為日前發布了多項新產品，HUAWEI nova Flip細摺智能手機以外，另有平板電腦HUAWEI MatePad Air 2024。這部12吋平板以全新屏幕、輕巧機身、大容量電池及AI功能作為賣點，價錢只售2,999人民幣起，性價比相當高。

HUAWEI MatePad Air 2024機身重555克，比上代稍重，但卻薄至5.9毫米。全金屬一體成型無縫設計，天然雲母粉以業界首創的幻彩珠光工藝加工，帶有閃耀光彩色澤，4色包括櫻語粉、草木綠、羽砂白及煙雲灰。

全新清晰柔光屏

設有12吋2.8K全新雲彩柔光屏或普通LCD屏可選，1000尼特全域亮度，30-144 Hz自適應刷新率。雲晰柔光螢幕較上一代降低60%光反射率，消除99%干擾光，高亮顯示舒適清晰，同時帶來紙感書寫體驗。柔光版亦有SGS低視覺疲勞2.0金標認證、萊茵硬體級低藍光認證及萊茵無頻閃、無反射認證。