HUAWEI MatePad Pro 12.2” 平板 不反光柔光屏 輕PC體驗

HUAWEI MatePad Pro 12.2”平板只設一款流金絲帛機身，採用0.5mm超薄航天級玻璃纖維，僅重512克，厚度只有5.5毫米。採用雙層OLED PaperMatte柔光屏，2.8K解像度及2,000 nits亮度，以及2,000,000 : 1 超高對比度和144Hz高刷新率，實測不易反光而且影像銳利，色彩亦鮮明呈現。獲SGS低視覺疲勞2.0金標認證，有助護眼觀看舒適。

華為發布旗艦平板電腦HUAWEI MatePad Pro 12.2”，配備雙層OLED PaperMatte柔光屏，支援全新HUAWEI星躍鍵盤、升級的GoPaint及WPS應用程式，繪畫創作及商務都能應令，實現輕PC級使用體驗。

流動工作體驗

支援全新設計的星躍鍵盤及HUAWEI M-Pencil(第三代)星閃筆使用，無論文書、創作、上網、商務及娛樂均能兼顧。星躍鍵盤設有專屬手寫筆槽，內置自動配對及充電功能，存放及保持連接，使用上更為就手。

PC級工作軟件

支援升級GoPaint專業繪畫軟件，加入流體筆刷以及揮毫潑灑等，模仿墨水和水彩等顏料自然混合後的暈染效果，流體筆刷會基於不同擬真畫布質地自行調整，繪畫出更多不同風格，效果亦更加真實。內置PC級WPS Office應用程式，操作介面、文件、簡報及表格等編輯工具都跟Windows相似，如辦公電腦般之操作體驗。