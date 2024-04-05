HUAWEI nova 12s輕巧纖薄機身 靚芒配超廣角自拍鏡頭

華為早前一口氣發布了HUAWEI nova 12系列，包括HUAWEI nova 12s、HUAWEI nova 12 SE 及 HUAWEI nova 12i，三機齊發各有賣點。今次先試焦點型號HUAWEI nova 12s，這部集型格設計、超薄6.88毫米機身及6,000萬像素超廣角自拍鏡頭於一身的新機，確實讓人驚喜。
時尚閃耀外形
HUAWEI nova 12s共12號色、曜金黑及櫻語白三色可選，帶磨砂質感及閃亮效果的藍色最為吸引。拿上手即可感受到輕巧，機身厚度僅6.88毫米，重量只有168克，手感舒適。採用6.7吋柔性OLED屏幕，邊框極窄，呈現高達93.4%超大屏佔比，使用上視覺效果不俗。
超廣角自拍鏡頭
拍攝是HUAWEI nova 12s的強項，支援6,000萬像素超廣角前置鏡頭，100°超廣角拍攝視野寬闊，自拍特別輕鬆，同時亦支援4K短片拍攝。後主鏡為5,000萬像素超感知鏡頭，以及800萬像素超廣角微距鏡頭，支援2厘米微距拍攝。試相拍出來柔和自然，呈現到細節，拍攝廣角亦沒有變形，低光表現亦相當理想。
強大續航力
手機電池容量為4,500mAh 電池，支援66W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0充電技術，僅15分鐘即可充電至60%，31分鐘便可完成充電。手機搭載EMUI 14系統，同時支援microG應用程式，可使用Google服務，更加方便。HUAWEI nova 12s將於4月中旬推出，建議零售價為港幣$2,888，詳情請留意HUAWEI Mobile HK Facebook專頁。