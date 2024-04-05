HUAWEI nova 12s輕巧纖薄機身 靚芒配超廣角自拍鏡頭

華為早前一口氣發布了HUAWEI nova 12系列，包括HUAWEI nova 12s、HUAWEI nova 12 SE 及 HUAWEI nova 12i，三機齊發各有賣點。今次先試焦點型號HUAWEI nova 12s，這部集型格設計、超薄6.88毫米機身及6,000萬像素超廣角自拍鏡頭於一身的新機，確實讓人驚喜。

時尚閃耀外形

HUAWEI nova 12s共12號色、曜金黑及櫻語白三色可選，帶磨砂質感及閃亮效果的藍色最為吸引。拿上手即可感受到輕巧，機身厚度僅6.88毫米，重量只有168克，手感舒適。採用6.7吋柔性OLED屏幕，邊框極窄，呈現高達93.4%超大屏佔比，使用上視覺效果不俗。