HUAWEI nova 13 Pro中階手機 主打自拍及人像拍攝

華為HUAWEI nova 13系列來到年尾都有更新，新一代換上動感格紋設計，主打型號HUAWEI nova 13 Pro支援前後多焦段人像拍攝，自拍有更多玩法，最適合年青活力的Gen Z。

前置人像雙鏡頭

HUAWEI nova 13 Pro採用格紋圖案紋理設計，備有洛登綠、星耀黑兩種配色，機身纖巧只重約209克，機背的橢圓形相機模組簡約薄身。

手機主打自拍，搭載6,000萬像素前置多焦段雙鏡頭，支援高達兩倍光學變焦及5倍數碼變焦，遠近自拍可兼顧，亦提供4K短片拍攝功能及超廣角拍攝。後置5,000萬像素超光變鏡頭，設F1.4-F4.0高達10段可變式物理光圈，另有OIS光學防手震的1,200萬像素長焦鏡頭，及2cm微距拍攝的800萬像素超廣角微距鏡頭，相當全面。