HUAWEI nova 13 Pro中階手機 主打自拍及人像拍攝

華為HUAWEI nova 13系列來到年尾都有更新，新一代換上動感格紋設計，主打型號HUAWEI nova 13 Pro支援前後多焦段人像拍攝，自拍有更多玩法，最適合年青活力的Gen Z。
前置人像雙鏡頭
HUAWEI nova 13 Pro採用格紋圖案紋理設計，備有洛登綠、星耀黑兩種配色，機身纖巧只重約209克，機背的橢圓形相機模組簡約薄身。
手機主打自拍，搭載6,000萬像素前置多焦段雙鏡頭，支援高達兩倍光學變焦及5倍數碼變焦，遠近自拍可兼顧，亦提供4K短片拍攝功能及超廣角拍攝。後置5,000萬像素超光變鏡頭，設F1.4-F4.0高達10段可變式物理光圈，另有OIS光學防手震的1,200萬像素長焦鏡頭，及2cm微距拍攝的800萬像素超廣角微距鏡頭，相當全面。
搭載XD Portrait人像引擎，增強臉部輪廓、肌膚紋理、膚色等，美顏效果亦可調節。更首次推出AI最佳表情功能，無論是單人還是一群人合照，掃描連拍照片，可從多張連拍照片中挑選出最佳表情。
細緻螢幕 強勁續航
6.76吋四曲面屏幕有AI Display Turbo技術，畫質清晰細膩。2,776 x1,224 1.5K高解像度，搭配1-120Hz LTPO自適應刷新率和2,160Hz高頻PWM調光，瀏覽網頁、煲劇及打機視覺體驗流暢。支援AI護眼屏幕，能智能識別圖像內容並作出明暗調節。
備有5,000mAh超大容量電池，支援最高100W HUAWEI SuperCharge Turbo快速充電，讓充電更快捷方便。手機亦導入AI充電精細溫度控制，確保充電過程穩定安全不過熱。HUAWEI nova 13 Pro明年1月8日起於指定零售商發售，12GB RAM +512GB ROM配置，建議零售價為$4,299。查詢：8128 8810