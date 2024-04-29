HUAWEI Pura 70系列手機預計5月登場　豐澤登記收優惠資訊

HUAWEI Pura 70系列手機在國內火紅火熱，香港版本似乎亦即將推出。

華為Pura 70｜日前豐澤釋出神秘廣告，預告「旗艦手機即將強勢歸來」，可登記個人資料接收HUAWEI Pura 70最新消息。

華為的旗艦機王HUAWEI Pura 70系列早前在國內毫無預警推出，引發民眾搶購潮。官方一直未透露香港行貨消息，不過日前豐澤在網上釋出神秘廣告，預告「旗艦手機即將強勢歸來」，並以Pura系列的全新「風向標」三角形標記賣關子。雖然沒有明言，但HUAWEI Pura 70似乎很快就會在香港開售！

HUAWEI Pura 70國行版共有4款機型，包括HUAWEI Pura 70、Pro、Pro+及Ultra，最大賣點是強勁的拍攝效果。最基本的Pura 70具備5,000萬像素鏡頭，F1.4至F4.0可變光圈、1/1.3寸傳感器、5倍光學變焦潛望式長焦、100倍變焦，支援高速閃拍功能，能捕捉高速移動的畫面。有鮮艷的櫻玫紅色及冰晶藍，桃紅色相當少見奪目。

Pro版則多了紫色，普通版基礎上加入5厘米超近對焦、35x微距⁠，更高達200倍變焦範圍，亦支援AI功能。Pro+走高科技外觀，黑白銀光織格紋，升級玄武鋼化崑崙玻璃以及內置16GB+512GB儲存容量。Ultra機身以皮革紋理設計，設有獨特的薄荷綠色。相機更飾以專屬XMAGE影像徽章，超聚光伸縮鏡頭配1寸大底傳感器，搭配F1.6超大光⁠圈及防震技術，攝力強大。

HUAWEI Pura 70系列手機在國內售價分別為6,999、7,999、8,999及10,999人民幣起，價位不低仍然大賣。預估香港零售價由$7,599起，想知發售最新消息，就要密切留意報道。