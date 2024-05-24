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科技
2024-05-24 04:30:26
日報

HUAWEI Pura 70 Pro華為旗艦手機實測攝力 遠攝夜景閃拍質素有驚喜

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HUAWEI Pura 70 Pro HUAWEI Pura 70 Pro HUAWEI Pura 70 Pro

HUAWEI Pura 70系列作為華為旗艦手機，以攝影為賣點，頂級鏡頭配置包括XMAGE超聚光鏡頭配合大型感光元件、XD Motion運動引擎等。今次借來HUAWEI Pura 70 Pro進行不同拍攝，測試鏡頭實力。

遠攝快拍實用強勁

HUAWEI Pura 70系列3款手機各有定位，最強的HUAWEI Pura 70 Ultra具備超聚光伸縮鏡頭，Pura 70定價最便宜，Pura Pro則是兩者之間，攝力比Ultra稍遜但絕不失禮。機背三鏡相機以全新風向標設計，包括50MP超聚光鏡頭、12.5MP超廣角鏡頭及48MP超聚光微距長焦鏡頭。備有1/1.3吋感光元件，F1.4-F4.0可變光圈，長攝微距均強勁。

帶備手機到馬來西亞試拍，在吉隆坡地標雙子塔地面，可以利用高達100倍數碼變焦直接拍到塔頂！雖然夜攝不免有雜訊，但線條仍然清晰；又試過超級微距拍攝昆蟲，毛髮細節極分明。XD Motion運動引擎的閃拍功能更加實用，在上海奧運資格賽現場拍攝運動員的高速動作，亦不會「鬆郁濛」失焦。超廣角鏡頭、人像攝影亦同樣出色，而且有AI執相，攝力基本上完勝。
 

HUAWEI Pura 70 Pro HUAWEI Pura 70 Pro

支援Google服務

採用6.8吋HUAWEI X-True Display OLED顯示屏，峰值亮度為2,500nits，解像度為2,844×1,260像素，自適應更新率1至120Hz，睇片打機亦順暢。而且在戶外強光下屏幕顯示都清晰可見，採用第二代崑崙強化玻璃屏幕，抗刮耐摔不怕爆芒。同時支援AI隔空向下滑動屏幕、隔空截屏等動作，不過使用上就未算容易。

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HUAWEI Pura 70港行版本配置EMUI 14.2，可下載microG Service及Gbox使用Google服務以及其他應用程式。5,050mAh大容量電池，用足一兩天都不用充電，而且搭配80W無線超快充，15分鐘可充一半，同時也支援最高20W反向充電，可作臨時充電器。唯一缺點是只支援4G，而只有Pura 70 Ultra支援衛星通訊，用開5G上網就要重新適應。

HUAWEI Pura 70 Pro有雪域白及羽砂黑兩種配色，建議零售價為$7,588，即日起於各大零售商有售。查詢：8128 8810

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