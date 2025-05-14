HUAWEI Pura 80系列或於6月底發表　傳影像模組方面將有重大革新

作為HUAWEI旗下兩大旗艦系列之一的Pura系列，一向遵循每年上半年更新的傳統節奏。儘管截至目前，HUAWEI官方尚未正式公佈Pura 80系列的發佈時間，但業內知情人士透露，該系列有望於6月底與消費者見面。

據了解HUAWEI Pura 80系列將在影像模組方面進行重大革新，有傳將捨棄上一代使用的SONY IMX989傳感器，轉而採用型號為SC5A0CS的傳感器。這款傳感器具備5000萬像，尺寸達到1英寸，並且運用了RYYB技術，提升拍攝效果。

長焦系統將搭載一枚全新的1/1.3英寸傳感器

此外，HUAWEI Pura 80系列在長焦系統上也將搭載一枚全新的1/1.3英寸、同樣5000萬像的傳感器。儘管這兩枚傳感器並非由HUAWEI自主生產，但HUAWEI在研發過程中深度參與，並融入了多項自研技術，確保了性能。

關於影片拍攝能力方面，爆料人士指出，HUAWEI Pura 80系列將有顯著提升，特別是在防抖及穩幀方面的表現。這樣的改進將為用戶帶來更為流暢、穩定的視頻拍攝體驗，進一步增強了該系列的市場競爭力。

參考上一代 Pura 70系列的機型，預計HUAWEI Pura 80系列將推出Pura 80、Pura 80 Pro、Pura 80 Pro+以及Pura 80 Ultra等多款機型。在價格方面，預計該系列起售價格將超過5000人民幣，而頂配版本的價格更是有望突破一萬人民幣大關。

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