HUAWEI Pura X摺疊旗艦正式亮相　將配備滿血版Kirin 9020

在理論性能輸出方面比Mate 70 Pro更具優勢

從曝光的核心參數可見，這枚5奈米製程處理器採用三叢集架構設計：單顆泰山大核以2.5GHz極速運轉，搭配三枚2.15GHz中核與四組1.6GHz能效小核，圖形處理單元則採用Malioon 920 GPU，工作頻率鎖定在840MHz。值得關注的是，相較日前發表的Mate 70 Pro優享版所配備的「Krin 9020A」降頻版本（大核時脈微降至2.4GHz、中核降至2.0GHz），Pura X在理論性能輸出方面顯然更具優勢。

儘管兩款處理器在日常操作流暢度上差異不大，但滿血版晶片在影像演算、多工處理與高幀率遊戲場景中將展現更強勁的爆發力。業界觀察指出，華為此舉可能是為了強化摺疊產品線的旗艦定位，同時為後續軟體生態預留升級空間。

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