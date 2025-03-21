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科技
2025-03-21 13:30:00

HUAWEI Pura X新形態細摺屏正式發佈　$7499人民幣起有16:10平板體驗

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HUAWEI Pura X新形態細摺屏正式發佈　$7499人民幣起有16:10平板體驗

HUAWEI Pura X新形態細摺屏正式發佈　$7499人民幣起有16:10平板體驗

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HUAWEI話題作新形態摺屏Pura X，較早前在國內正式發佈。其以$7,499人民幣（約港幣 $8,060）入場價，帶來同類細摺罕見的 16：10 平板畫面體驗，同時又預載HarmonyOS 5，鴻蒙生態體驗更全面。

HUAWEI Pura X將具月影灰、零度白及幻夜黑色款，標配12+256售$7,499人民幣（約港幣 $8,060），高配12+512則售7,999人民幣（約港幣$8,600）。

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HUAWEI Pura X將具月影灰、零度白及幻夜黑色款，標配12+256售$7,499人民幣（約港幣 $8,060），高配12+512則售7,999人民幣（約港幣$8,600）。

HUAWEI Pura X將具月影灰、零度白及幻夜黑色款，標配12+256售$7,499人民幣（約港幣 $8,060），高配12+512則售7,999人民幣（約港幣$8,600）。

頂配典藏版售港幣 $10,750

HUAWEI Pura X又將具型格紅跟型格綠色款的典藏版，標配16+512售$8,999人民幣（約港幣 $9,670），頂配16+1TB則售$9,999人民幣（約港幣 $10,750）。

採用內外屏設計的Pura X與一般細摺不同，其6.3吋2,120 x 1,320 120Hz LTPO主屏採罕有16：10配置，近似平板畫面比例帶來更佳媒體播放視野。

摺合後Pura X則具3.5吋方形980 x 980外屏，足以閱讀重要通知。另外兩組屏幕均對應HDR Vivid、具達2,500nit峰值亮度跟1,440Hz PWM調光。

HUAWEI Pura X 又將具型格紅跟型格綠色款的典藏版，標配 16+512 售 8,999 人民幣（約港幣 $9,670），頂配 16+1TB 則售 9,999 人民幣（約港幣 $10,750）。 摺合後 Pura X 則具 3.5 吋方形 980 x 980 外屏，足以閱讀重要通知。另外兩組屏幕均對應 HDR Vivid、具達 2,500nit 峰值亮度跟 1,440Hz PWM 調光。 攝影方面 Pura X 支援 XMAGE 影像技術，配備 50MP F1.6 RYYB 陣列主鏡、40MP RYYB 廣角跟 3.5X 長焦、兼具紅楓原色鏡頭組，帶來旗艦級攝影表現。 而即使作為細摺屏，Pura X 仍具等效 4,720mAh 電池，對應 66W 有線、40W 無線充電，電池容量跟續航力不輸部份大摺手機。 採用內外屏設計的 Pura X 與一般細摺不同，其 6.3 吋 2,120 x 1,320 120Hz LTPO 主屏採罕有 16：10 配置，近似平板畫面比例帶來更佳媒體播放視野。

電池容量跟續航力不輸部份大摺手機

攝影方面Pura X支援XMAGE影像技術，配備50MP F1.6 RYYB陣列主鏡、40MP RYYB廣角跟3.5X長焦、兼具紅楓原色鏡頭組，帶來旗艦級攝影表現。

而即使作為細摺屏，Pura X仍具等效4,720mAh電池，對應66W有線、40W無線充電，電池容量跟續航力不輸部份大摺手機。

Mobile Magazine短評：改變思路換上平板比例，讓Pura X由「可以摺起螢幕的直屏機」，變成真正整合平板體驗的便攜手機，其嶄新操作體驗備受期待。

資料來源：HUAWEI（中國）、快科技

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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