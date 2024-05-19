HUAWEI WATCH FIT 3華為智能手錶變方型　實用健身模式＋超長續航力

華為推出最新款智能手錶HUAWEI WATCH FIT 3，設計及功能均帶來不少提升，售價由$999起。

華為發布最新智能手錶HUAWEI WATCH FIT 3，採用跟Band系列不同設計，更似Apple Watch的弧角四方形，更全面提升運動健康方面的功能，例如加入升級的運動健康app，健康偵測和智能運動建議更加全面，而且續航力更增強至最多10天。

全新方錶設計 HUAWEI WATCH FIT 3將以往的長方形錶盤轉成方形機身設計，錶殼加入圓潤的棱角設計，錶冠採用太陽坑紋外觀，扭動操控靈敏。白色及灰色更配上紅色錶冠，配搭更加鮮明，鋁合金機身亦輕身硬淨。重量只有26g，厚度亦只有9.9mm，是華為最輕薄的方形智能手錶，戴上手不覺重。 1.82吋AMOLED 2.5D大屏幕，屏佔比高達77.4%，令顯示區域增加10%，在App畫面一次過可顯示9個標誌，輕觸時亦更加容易。屏幕還可以達到最大1500 nit亮度，並可根據環境自動調節，無論在明亮或昏暗的環境下都清晰可視。

運動飲食管理 HUAWEI WATCH FIT 3在飲食、運動及健身方面3個健康生活領域均有升級功能。支援卡路里管理，讓用戶掌握飲食熱量攝入、運動熱量消耗、靜態熱量消耗等訊息，了解攝入與消耗差距。產品亦可記錄飲食日常並計算卡路里，以及提供營養分析，有助促進均衡飲食及健康體魄。 新加入貼身智能建議，當未達到每日活動或脂肪消耗目標時，手錶會根據用戶的習慣和天氣條件，「催谷」運動類型和時間長度，如私人教練般上心。產品還加入「健身」功能，設有動畫健身指導，包括多種運動前的熱身和伸展運動，例如久坐身體喚醒、跑前熱身等及跑後拉伸等，更有音訊播放教導逐個動作，可惜只有普通話。 運動健康應用提供了超過660個鍛煉課程，更支援5種新增運動模式，包括擋板球、電競和足球；總共超過100種運動模式，涵蓋城市、戶外和水上活動。同時支援活力三環功能，令運動規劃更科學化，實現量身定制運動目標，各項資料包括活⁠動小時、鍛煉時長、活動熱量等一目了然。

HUAWEI WATCH FIT 3｜連接手機的App，所有健康資訊一目了然。

多方面精準偵測功能 HUAWEI WATCH FIT 3有多種健康狀況偵測功能，包括HUAWEI TruSleep 4.0睡眠偵測技術、新加入的睡眠呼吸感知功能，新增HUAWEI TruSeen 5.5心率偵測技術，搭載的PPG感應器亦支援脈波心律失常分析，提高偵測穩定及準確性，以及女性生理週期管理及情緒管理等。