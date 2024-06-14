HUAWEI WATCH GT 4、HUAWEI FreeClip 全新中性色調登場

可按喜好換上不同錶面， 錶帶亦可更換。

華為早前不停推出新品，上一代產品亦推出全新色調。HUAWEI WATCH GT 4智能手錶配上長青草木綠配色，HUAWEI FreeClip無線耳機則推出大地色系的暖星雲配色，感覺年輕時尚，比沉悶的黑白色更有個性。

青葱草木綠智能手錶

HUAWEI WATCH GT 4 41mm的草木綠配色，緊貼時尚流行的淺綠色，氟橡膠錶帶實物色調吸睛。採用標誌性閃耀光環設計，在圓形錶盤上方疊加光亮金屬裝飾細圈，襯托整錶設計，綠銀色襯衫容易，只重37克佩戴輕鬆舒適。

智能手錶系列實現「時尚，更跨越」理念，1.32吋AMOLED彩色觸控式屏幕，解像度為466x466，錶面清晰豐富。超過25,000個錶盤設計可更換，其中活力三環錶盤，能顯示活動熱量、鍛煉時間和運動時所消耗的卡路里統一顯示，將手錶和手機數據保持一致。