HUAWEI WATCH GT 4、HUAWEI FreeClip 全新中性色調登場

華為早前不停推出新品，上一代產品亦推出全新色調。HUAWEI WATCH GT 4智能手錶配上長青草木綠配色，HUAWEI FreeClip無線耳機則推出大地色系的暖星雲配色，感覺年輕時尚，比沉悶的黑白色更有個性。
青葱草木綠智能手錶
HUAWEI WATCH GT 4 41mm的草木綠配色，緊貼時尚流行的淺綠色，氟橡膠錶帶實物色調吸睛。採用標誌性閃耀光環設計，在圓形錶盤上方疊加光亮金屬裝飾細圈，襯托整錶設計，綠銀色襯衫容易，只重37克佩戴輕鬆舒適。
智能手錶系列實現「時尚，更跨越」理念，1.32吋AMOLED彩色觸控式屏幕，解像度為466x466，錶面清晰豐富。超過25,000個錶盤設計可更換，其中活力三環錶盤，能顯示活動熱量、鍛煉時間和運動時所消耗的卡路里統一顯示，將手錶和手機數據保持一致。
搭載的TruSeen 5.5+及心率偵測技術，增加AI學習功能，在高強度運動狀態、低溫環境、幼小腕圍等弱信號場景下，偵測能力亦準確穩定。手錶亦加入升級TruSleep 4.0睡眠偵測技術，提供更全面精準的睡眠資料。而且續航力可達7天，不用每天充電更為方便。
柔和米色耳機
同時HUAWEI FreeClip耳機亦推出全新柔和米色的暖星雲配色，色調溫暖。開放式耳機採用「C形橋」設計，佩戴舒適穩定，可於騎乘單車、跑步等運動時使用。耳夾耳機不分左右耳，可單隻佩戴，支援清晰通話、聲噪分離功能，亦可自行使用均衡器EQ選擇調節音樂效果，更加個人化。
HUAWEI WATCH GT 4 41mm草木綠配色零售價為$1,588；HUAWEI FreeClip暖星雲配色零售價為$1,399。
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