HUAWEI WATCH GT 5 Pro陶瓷白智能手錶　上手實試健康情緒檢測

華為早前發布HUAWEI WATCH GT 5智能手錶系列，以高級時尚腕錶定位，設計貼近日常佩戴，同時可以使用各種功能。記者試戴了HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm，陶瓷白配色更是8款之中的昂貴的款式，價錢為$4399，比起一般運動手錶或手環更有份量。
白金女裝款式
HUAWEI WATCH GT 5 Pro陶瓷白款式為42mm，採用航天級鈦合金及納米微晶陶瓷製作，戴上手很有質感，亦有一點重量，缺點是佩戴偵測睡眠會有點贅手。白色錶圈配上淺金色的銳邊幾何刻紋，連錶冠亦是銳邊設計，精緻細膩。錶面有大量設計可選，部份需要收費，不過免費選擇亦豐富，可按喜好作配搭。
1.32吋AMOLED彩色觸控式屏幕，解像度為466 x 466，亮度高夠清晰，而且反應及觸控靈敏，上下左右掃亦容易。右側設有錶冠及上按鍵，支援長按、按壓、旋轉錶冠等操作，還有一個功能按鍵，操作直觀很快上手
健康監測全面
HUAWEI WATCH GT 5 Pro支援HUAWEI TruSense系統，監測心率、血氧量以及呼吸頻率時更準確。試戴可測試心跳、皮膚溫度、血氧飽和度、心電圖、脈搏波心律失常分析及血管彈性偵測等指數。
最特別是新增的「情緒健康管理助手」，以多項數據推測用戶的情緒狀態，有愉悅、平靜及不愉悅情況，手錶更可建議作呼吸訓練，調整心情。即使每天心情沒有太大起伏，但手錶都會偵測愉悅或不愉悅，難以捉摸，雖然未必100%準確，但也可當作參考。
高爾夫球模式
運動功能方面，有專業越野跑功能及新增高爾夫球場功能，包括高爾夫球場3D地圖顯示，集合全球超過15,000個高爾夫球場的地圖資訊，香港亦有11個球場包括深水灣高球會、石澳鄉村俱樂部及西貢賽馬會滘西洲公眾高球場等。更有揮杆技巧、測量擊球距離等，喜歡打高爾夫球一定實用。5 ATM IP69K防水等級，支援自由潛水。
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm有長達7天續航力，實際試用時，長開亮屏及健康測量，都可維持兩三天左右，支援快充亦方便。手錶不一定需要用華為手機，其他品牌的Android手機同樣支援，只需下載華為運動健康應用程式即可。
HUAWEI WATCH GT 5 Pro現已發售，46mm曜石黑售價$2499、鈦空銀$3499；42mm冰川白$2999、陶瓷白$4399。