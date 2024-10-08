熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-10-08 19:00:00

HUAWEI WATCH GT 5 Pro陶瓷白智能手錶　上手實試健康情緒檢測

分享：
華為早前發布HUAWEI WATCH GT 5智能手錶系列，42mm陶瓷白定價最高。

華為早前發布HUAWEI WATCH GT 5智能手錶系列，42mm陶瓷白定價最高。

adblk5

華為早前發布HUAWEI WATCH GT 5智能手錶系列，以高級時尚腕錶定位，設計貼近日常佩戴，同時可以使用各種功能。記者試戴了HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm，陶瓷白配色更是8款之中的昂貴的款式，價錢為$4399，比起一般運動手錶或手環更有份量。

HUAWEI WATCH GT 5 Pro陶瓷白配上淺金色點綴，有高級腕錶感覺。 HUAWEI WATCH GT 5 Pro錶冠都以銳邊設計。 HUAWEI WATCH GT 5 Pro錶身不算厚，但戴起來贅手。 HUAWEI WATCH GT 5 Pro的錶帶低調刻上華為品牌。

白金女裝款式

HUAWEI WATCH GT 5 Pro陶瓷白款式為42mm，採用航天級鈦合金及納米微晶陶瓷製作，戴上手很有質感，亦有一點重量，缺點是佩戴偵測睡眠會有點贅手。白色錶圈配上淺金色的銳邊幾何刻紋，連錶冠亦是銳邊設計，精緻細膩。錶面有大量設計可選，部份需要收費，不過免費選擇亦豐富，可按喜好作配搭。

1.32吋AMOLED彩色觸控式屏幕，解像度為466 x 466，亮度高夠清晰，而且反應及觸控靈敏，上下左右掃亦容易。右側設有錶冠及上按鍵，支援長按、按壓、旋轉錶冠等操作，還有一個功能按鍵，操作直觀很快上手

adblk6
HUAWEI WATCH GT 5 Pro內置多項運動、健康及連接手機等功能。

HUAWEI WATCH GT 5 Pro內置多項運動、健康及連接手機等功能。

HUAWEI WATCH GT 5 Pro能作多項健康監測心跳、皮膚溫度及睡眠質素等。 HUAWEI WATCH GT 5 Pro可偵測一晚的睡眠狀態。 HUAWEI WATCH GT 5 Pro的情緒狀態結合不同數據，作出愉悅、平靜及不愉悅3種結論。 HUAWEI WATCH GT 5 Pro可在錶盤市場免費下載多款設計。

健康監測全面

HUAWEI WATCH GT 5 Pro支援HUAWEI TruSense系統，監測心率、血氧量以及呼吸頻率時更準確。試戴可測試心跳、皮膚溫度、血氧飽和度、心電圖、脈搏波心律失常分析及血管彈性偵測等指數。

最特別是新增的「情緒健康管理助手」，以多項數據推測用戶的情緒狀態，有愉悅、平靜及不愉悅情況，手錶更可建議作呼吸訓練，調整心情。即使每天心情沒有太大起伏，但手錶都會偵測愉悅或不愉悅，難以捉摸，雖然未必100%準確，但也可當作參考。

HUAWEI WATCH GT 5 Pro高爾夫球模式可3D地圖顯示球場及揮捍示範。 HUAWEI WATCH GT 5 Pro有香港11個球場地圖及資訊。

高爾夫球模式

運動功能方面，有專業越野跑功能及新增高爾夫球場功能，包括高爾夫球場3D地圖顯示，集合全球超過15,000個高爾夫球場的地圖資訊，香港亦有11個球場包括深水灣高球會、石澳鄉村俱樂部及西貢賽馬會滘西洲公眾高球場等。更有揮杆技巧、測量擊球距離等，喜歡打高爾夫球一定實用。5 ATM IP69K防水等級，支援自由潛水。

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm有長達7天續航力，實際試用時，長開亮屏及健康測量，都可維持兩三天左右，支援快充亦方便。手錶不一定需要用華為手機，其他品牌的Android手機同樣支援，只需下載華為運動健康應用程式即可。

HUAWEI WATCH GT 5 Pro現已發售，46mm曜石黑售價$2499、鈦空銀$3499；42mm冰川白$2999、陶瓷白$4399。

 