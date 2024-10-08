HUAWEI WATCH GT 5 Pro陶瓷白智能手錶　上手實試健康情緒檢測

華為早前發布HUAWEI WATCH GT 5智能手錶系列，以高級時尚腕錶定位，設計貼近日常佩戴，同時可以使用各種功能。記者試戴了HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm，陶瓷白配色更是8款之中的昂貴的款式，價錢為$4399，比起一般運動手錶或手環更有份量。

白金女裝款式

HUAWEI WATCH GT 5 Pro陶瓷白款式為42mm，採用航天級鈦合金及納米微晶陶瓷製作，戴上手很有質感，亦有一點重量，缺點是佩戴偵測睡眠會有點贅手。白色錶圈配上淺金色的銳邊幾何刻紋，連錶冠亦是銳邊設計，精緻細膩。錶面有大量設計可選，部份需要收費，不過免費選擇亦豐富，可按喜好作配搭。

1.32吋AMOLED彩色觸控式屏幕，解像度為466 x 466，亮度高夠清晰，而且反應及觸控靈敏，上下左右掃亦容易。右側設有錶冠及上按鍵，支援長按、按壓、旋轉錶冠等操作，還有一個功能按鍵，操作直觀很快上手