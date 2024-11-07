HUAWEI Watch Ultimate、GT5 Pro 高爾夫運動模式實戰體驗　從球手姿勢至果嶺坡度都一目瞭然

在被美國封殺的數年間，雖然在手機方面的開發進度未如理想，但華為在智能穿戴裝置上的開發力度就絲毫未減，尤其在智能手錶方面更開發出具有獨特設計、功能的機種供消費者選擇。早前在香港已經上市的 Huawei Watch GT5 Pro 以及 Huawei Watch Ultimate，最近一次的系統更新就加入了華為獨家的「高爾夫球」運動模式，我們日前就在愉景灣高爾夫球場實地試玩過，表現的確相當準繩，如果有參與高爾夫球運動的話的確有相當大的吸引力。

兩款 Huawei Watch 手都支援揮桿練習模式，在實際使用時相當實用，手錶能即時監測揮桿時的各項數據，包括上桿和下桿時間、揮桿節奏以及揮桿速度。對於想改善揮桿技術的球手來說，這些即時數據能幫助找出最適合自己的揮桿節奏。特別值得一提的是內建的握桿教學動畫，對初學者來說就像隨身帶著教練，能隨時糾正握桿姿勢。

來到實戰環節，首先讓人驚喜的是兩款手錶對球場地圖的精準度。開始測試時，手錶顯示的地形圖與眼前的球道幾乎一模一樣，從發球台、球道、沙坑到水障礙，每個細節都清晰可見，而且會根據用戶的站位提供與果嶺的距離、風速等資料，這種精準度讓球手即使沒有職業球僮的輔助下，都可以在擊球前能更好地規劃路線。

與果嶺的距離數據

在距離測量方面，兩款手錶都表現不俗。不過 Watch Ultimate 的優勢在這裡開始展現，它獨有的坡度補償距離功能，特別適合香港這種地形起伏的球場。畢竟在有坡度的情況下，實際所需的擊球距離往往與平地不同，這個功能能幫助球手作出更準確的判斷。

Watch Ultimate 的另一個亮點是智能選桿建議系統。系統會根據當前位置、障礙物分布和地形坡度，推薦最適合的球桿選擇。這功能對於經常猶豫選桿的球手來說特別有幫助。而且系統還能自動記錄上一桿的擊球距離，長期使用更能幫助了解自己每種球桿的實際表現。

到了果嶺，兩款手錶都提供了清晰的坡度熱度圖，幫助判斷推桿方向。這個功能在實戰中確實幫助不少，特別是在面對不熟悉的果嶺時。Watch GT5 Pro 雖然沒有 Ultimate 那麼多進階功能，但在這些基礎功能上的表現同樣令人滿意。