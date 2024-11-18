IG將取消追蹤Hashtag功能　以減少垃圾內容

近年Hashtag已不再受重視，反而常被垃圾郵件發送者利用，添加不相關的標籤來散播。雖然Instagram有工具來過濾垃圾，但似乎許多用戶仍然看到很多不相關的貼文進入他們的動態消息。因此Instagram決定完全刪除了這個選項，消除這方面的麻煩。

從外國社交媒體專家Matt Navarra的帖子可看到，Instagram正在刪除關注標籤（Hashtag）的選項，用戶關注的任何主題將不再在Feed中顯示內容。

主頁中不再顯示

用戶仍然會在「探索」動態和搜尋結果中看到Hashtag，但不會在Feed中看到它，這舉亦可促使更多人關注個人創作者。隨著演算法變得越來越好並且能夠理解內容、上下文和用戶興趣，Hashtag作為連接選項已經慢慢失去了相關性、影響力及參與度。

儘管如此，作為曾是社交媒體的基本要素似乎正在逐漸消失。主題標籤在IG上仍然出現，能幫助使用者與相關內容聯繫起來，但它們的重要性已不如以前，而且隨著時間的推移，它們似乎逐漸失去價值。

消息來源：Social Media Today