IG新功能｜私訊更多玩法　新增貼紙、更改暱稱及分享實時位置

IG DM推出3個全新功能，包括更改暱稱、分享實時位置及新增貼紙。

IG私訊（DM）越來越好用，IG正在推出新功能，包括17個新貼紙包及300個新貼紙、為朋友更改暱稱以及位置共享，香港已全部用到。

用貼紙說話 IG私訊現有17個新貼紙包，其中包含300多個貼紙，當言語不足以表達想法時，不妨在私訊中分享。另外亦可從聊天中收集貼紙加入最愛，能重複使用朋友分享的貼紙，不過官方貼紙質素一般，還是用cutout中自製貼紙比較好。

為朋友改花名 透過為自己或朋友添加暱稱，可自訂Instagram DM中的名稱。使用暱稱分享內部笑話，或簡化冗長的用戶名，更加容易識別。 若要建立暱稱，點選對話頂部的聊天名稱，然後點擊「暱稱」和使用者名稱。暱稱僅出現在自己的DM聊天中，不會在IG上的其他任何地方顯示。用戶可隨時改變暱稱，並且可以決定聊天中誰可以更改，對方亦會看到被改的花名，建議唔好亂改做「crush」。

即時位置共享 現在在私訊中，您可以分享實時位置長達1小時，或在地圖上固定一個地點，以協調到達時間、活動或在擁擠的空間中找到彼此，非常適合音樂會、郊遊或與朋友的其他聚會。 即時位置只能在DM中私下共享，無論是在一對一聊天還是群組聊天中，將在1小時後過期，並且預設為關閉。共享時，只有特定聊天中的人才能看到位置，並且無法轉發到其他聊天。您還會在聊天頂部看到一個指示器，以確保不會忘記正在共享即時位置，亦可隨時停止。