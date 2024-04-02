IG新功能｜開發Blend個人化Reels推介　供兩用戶共享內容

Reels已成IG主流玩法，根據TechCrunch報道，Instagram正在開發一項名為「Blend」的功能，為用戶及另一位朋友創建一個私人的Reels推介並可並享內容。不過這項功能目前是內部原型，並未進行外部測試。
互相私下分享
逆向工程師Alessandro Paluzzi在X上發布截圖，Blend將是「基於你們彼此分享的Reels和你們對Reels的興趣而作推介」。如果用戶邀請一位朋友加入Blend，Instagram將生成一個個性化的Reels動態推介，並符合兩人的興趣。
Blend在某程度上類似Spotify於2021年推出的同名功能，允許兩名用戶將最喜歡的歌曲合併成一個共享的播放列表。截圖顯示，Blends將是用戶和另一位用戶之間的私人內容，亦可以隨時離開Blend。Instagram沒有分享關於該功能的具體細節，以及Blends是否會持續更新推薦等。
提升Reels曝光率
這項功能旨在讓用戶一起發現新的Reels，將可提升Reels的曝光率和觀看時間。由於大部分用戶都會通過私信互相發送Reels，Instagram現在將使用該數據來主動推薦和展示它認為一對用戶會喜歡的Reels，惟目前尚未清楚官方是否計劃將該功能面世。
如果推出，Blend將為用戶提供一個有趣且具有協作性的功能，比起競爭對手平台TikTok上更有競爭優勢。