IG新功能｜開發Blend個人化Reels推介　供兩用戶共享內容

Reels已成IG主流玩法，根據TechCrunch報道，Instagram正在開發一項名為「Blend」的功能，為用戶及另一位朋友創建一個私人的Reels推介並可並享內容。不過這項功能目前是內部原型，並未進行外部測試。

互相私下分享

逆向工程師Alessandro Paluzzi在X上發布截圖，Blend將是「基於你們彼此分享的Reels和你們對Reels的興趣而作推介」。如果用戶邀請一位朋友加入Blend，Instagram將生成一個個性化的Reels動態推介，並符合兩人的興趣。

Blend在某程度上類似Spotify於2021年推出的同名功能，允許兩名用戶將最喜歡的歌曲合併成一個共享的播放列表。截圖顯示，Blends將是用戶和另一位用戶之間的私人內容，亦可以隨時離開Blend。Instagram沒有分享關於該功能的具體細節，以及Blends是否會持續更新推薦等。