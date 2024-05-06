IG新功能｜4個新玩法實試　DM顯示秘密Story、Shake Shake寶麗來相框

Instagram日前推出4個新功能，令IG Story有更多互動玩法，大部分用家已可即時使用。其中一個最引人注目的功能是「顯示」（Reveal），用家可以發布一個隱藏Story，朋友要通過發送私信才可顯示。功能於上星期五一推出，不少人已率先試玩。

顯示模糊Story 要使用新的「顯示」功能，需要在創建Story時點擊貼圖圖標，然後選擇「顯示」選項，並可輸入有關故事的提示或任合訊息。發布後，Story會變成模糊，所有朋友或粉絲都一定要發送DM或作出emoji反應才可看到Story內容。Story會自動顯示，用家不需要批准及回應每個私信。 雖然這個功能可能是與朋友對話的好方法，而且對創作者有用，因可獲得更多Story互動，但對社恐人士或I仔來講就可能是惡夢，因為想偷睇朋友Story就必需主動DM。

一Shake即現形 另外，用家現在可以使用一個新的「特效框」（Frames）功能，將照片變成虛擬的寶麗來即影即有相紙，可以晃動手機查看（或者直接點擊「Shake to reveal」按鈕）。雖然Story通常用於分享即時事情，但這個新功能特別適合用於回顧帖文。 使用時要挑選另一張相片，「特效框」貼圖將自動添加照片拍攝的日期和時間，亦可以自行在虛擬寶麗來上加上說明文字，然後再自選大小及位置。發布後朋友想看濛糊的寶麗來相片，就要Shake一Shake手機。

一按即製貼圖 另一個名為「剪裁」（Cutouts）新功能，類似於Apple的圖像工具，可以直接按壓即製貼圖。允許用家將相片中任何照片或影片的一部分轉換為自定義貼圖，並將其添加到Story或Reel中，一秒製成貼紙更方便。