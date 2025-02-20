IG新功能｜5大全新DM功能教學　私訊翻譯、排程訊息、傳送音樂

Instagram宣布又再推出新功能，今次主要是有關私訊方面，可作訊息翻譯、音樂貼紙、排程訊息、內容置頂和群組二維碼，可以更輕鬆地透過DM與朋友們聯繫。

訊息翻譯功能 全新訊息翻譯功能，可以直接在DM中翻譯訊息，與世界各地的家人和朋友進行交流。 若要翻譯聊天中的訊息，請按住以其他語言傳送或接收的訊息，然後點選「翻譯」。然後，翻譯後的訊息將顯示在對話中原始訊息的下方。



分享喜歡歌曲 現在用戶可以與正在聊天的人分享歌曲，而無需離開私訊。 若要分享歌曲，可在聊天中開啟傳送貼紙，然後點擊全新的「音樂」以搜尋Instagram音訊庫中的任何歌曲。點擊曲目可發送30秒的歌曲預覽，更包含專輯的旋轉黑膠唱片，相當可愛。

自訂訊息排程 Instagram創建了一項日程安排功能，可在私訊中安排訊息傳送時間。若要安排訊息，輸入簡訊並按住發送按鈕，選擇發送訊息的日期和時間，然後點擊「發送」按鈕完成安排。

聊天中置頂內容 去年IG引入了在DM收件匣中固定最多3個聊天的功能，現在更可以將特定訊息固定到任何一對一聊天或群組聊天的頂部，更輕鬆地找到重要內容。若要將訊息、圖像、迷因或Reels固定在聊天頂部，可按住該訊息並點擊「固定」，取消固定訊息亦是同樣動作，每個對話最多可以固定3個訊息。

擴展群組聊天 現在可以為每個聊天群組共享個人化的二維碼，更輕鬆地邀請新人加入對話。若要在DM中進行二維碼邀請，開啟想要邀請其他人加入的聊天群組，然後點擊頂部的群組名稱。點擊邀請鏈接，然後點擊「二維碼」即可查看及分享邀請碼。群組管理員可以隨時刷新二維碼，控制誰可以加入。