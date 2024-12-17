IG新功能｜DM Schedule指定時間傳私訊教學　限定聖誕新年主題Story

Instagram正在新增一個DM排程的選項，根據engadget報道，社群媒體專家Lindsey Gamble率先發現了這項功能，現在所有用戶都可在預定時間傳DM，香港用戶都能使用。

在輸入私訊時，只需按住發送按鈕即可選擇日期和時間，實試過訊息最快可以在兩分鐘後發送，最多可以提前29天安排。在發送所有定時訊息之前，在下方會看到一個橫幅，上面寫著「預定訊息」，按下即可看到。值得注意的是，提前安排貼文和Reels的時間功能僅限於專業帳戶使用者，但這項DM排程功能所有用戶均可使用。

節日特別模版

同時，Instagram推出了多項期間限定的慶祝聖誕新年的節日功能，不過部分功能暫時仍未能使用。已出現的包括新年的「Add Yours」模板，以「2024年如何開始及如何結束」格式分享照片；聊天主題亦新增幾個新年假期的喜慶主題，有冬日小屋、新年及Mariah Carey。

另外還有以年終為主題的故事拼貼工具、新年快樂加層；Story、Reels和貼文也有新年字體和倒數文字效果。在年底之前在私訊或Notes中使用某些表情符號或「Happy New Year」或「Hello 2025」等短語，IG預告將會出現彩蛋，到時可以試試。

消息來源：Engadget