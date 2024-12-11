IG新功能｜Trial Reels內容測試 分享給非粉絲試水溫

內容創作者對在IG上發布太多內容或嘗試新的類別、表達方式或主題等超出自己定位的內容感到緊張，擔心不會引起粉絲的共鳴。Instagram推出了Trial Reels最新功能，這是一種測試內容的新方法，將首先向非關注者展示查看效果。這有助嘗試新想法而不用擔心追隨者的反應，並在與追蹤者分享內容之前先看看內容是否能引起共鳴，並對內容表現作檢討。

如何使用Trial Reels 若要使用Trial Reels，只需正常步驟創作，在分享之前點擊「Trial」開關。分享後可以在個人資料找到，並會與草稿一起顯示。 只有用戶自己才能看到是測試版本，除非稍後決定與所有人共享，否則它不會在主頁及或Reels中顯示，追隨者亦不會看到。 不過追蹤者可能仍然會在Feed以外其他地方看到Trial Reels，例如某人可能會透過私訊分享或在顯示具有相同音訊、位置或過濾器的Reel頁面上。

開放予部分創作者使用 分享Trial Reels後約24小時，用戶可以在檢視器中查看關鍵參與度指標，包括觀看次數、按讚次數、評論次數和分享次數，以了解其表現如何。IG還將分享見解，例如與之前分享的Trial Reels作對比。 如果Trial Reels表現良好，可選擇「與所有人分享」，以便追蹤者看到並擴大其覆蓋範圍，或設定成自動化流程。建立Trial Reels時，根據前72小時內收到的觀看次數確定表現良好，則可選擇讓IG自動與追蹤者分享。一旦與所有人分享，該Reel將出現在個人頁面上，並且可分發給平台上的追蹤者。 這項功能已在今年初開始測試，並將創作者的回饋納入當前版本。Trial Reels將於今天開始推出，並將在未來幾週內在全球範圍內向符合資格的創作者開放。