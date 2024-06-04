IG測試Ad Break強制廣告功能　不能跳過惹網民公憤

根據The Verge報道，Instagram正在測試Ad Break，這會強制用戶停下來觀看廣告一段時間，不能跳過，看完後才能繼續碌post。一些X和Reddit用戶報告看到了這功能，Instagram發言人Matthew Tye向The Verge確認正在測試中，並表示如果這次測試令正式產品變更，IG將提供更新。

用戶被迫看廣告

有Reddit用戶在看動態和帖文時發現了這功能，在看到一定數量後，IG暫停用戶繼續直至看完廣告。如截圖所示，IG顯示了一個帶有倒數時計時器的「Ad Break」圖標，顯示可以繼續收看的時間。

當用戶點擊圖標以獲取有關該功能的更多信息時，IG顯示了一條消息，上面寫著「Ad Breaks是在Instagram上查看廣告的一種新方式，有時您可能需要在繼續瀏覽之前查看廣告」。