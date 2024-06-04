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2024-06-04 11:53:59

IG測試Ad Break強制廣告功能　不能跳過惹網民公憤

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Instagram正在測試Ad Break新功能，讓用戶不能跳過廣告。

Instagram正在測試Ad Break新功能，讓用戶不能跳過廣告。

根據The Verge報道，Instagram正在測試Ad Break，這會強制用戶停下來觀看廣告一段時間，不能跳過，看完後才能繼續碌post。一些X和Reddit用戶報告看到了這功能，Instagram發言人Matthew Tye向The Verge確認正在測試中，並表示如果這次測試令正式產品變更，IG將提供更新。

圖中所見帖文之間出現Ad Break字眼。（相片來源：Reddit） Ad Break設有圓形倒數計時器。（相片來源：Reddit）

用戶被迫看廣告

有Reddit用戶在看動態和帖文時發現了這功能，在看到一定數量後，IG暫停用戶繼續直至看完廣告。如截圖所示，IG顯示了一個帶有倒數時計時器的「Ad Break」圖標，顯示可以繼續收看的時間。

當用戶點擊圖標以獲取有關該功能的更多信息時，IG顯示了一條消息，上面寫著「Ad Breaks是在Instagram上查看廣告的一種新方式，有時您可能需要在繼續瀏覽之前查看廣告」。

Ad Break是IG的全新廣告方式。（相片來源：Reddit）

Ad Break是IG的全新廣告方式。（相片來源：Reddit）

YouTube早已實行

IG已經在內容之間顯示贊助帖文和廣告，無論是主頁還是Reels，但是在帖文之間插入不可跳過的內容將其提升到另一個層次，並且似乎相當具有干擾性。Tye表示：「我們一直在測試可以為廣告商創造價值的格式。」

除了IG，YouTube也會在影片之前和之間顯示不可跳過的廣告，去年它甚至將不可跳過的30秒廣告擴展到了電視應用程式。YouTube和TikTok都會在其短片之間插入廣告，但仍然可以向右滑過。

消息來源：The Verge

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