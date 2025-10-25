熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-10-25 15:20:42

Insta360專門店開業優惠低至66折　陳展鵬、托哥現身撐場

分享：
陳展鵬為Insta360品牌旗艦店任開幕嘉賓。

陳展鵬為Insta360品牌旗艦店任開幕嘉賓。

Insta360在香港開設首間實體品牌旗艦店，地址位於尖沙咀柏麗購物大道，新店開張請來了陳展鵬任開幕嘉賓，亦有YouTube網紅托哥擔任一日店長，來到現場與粉絲互動。店內除展示最新產品及配件之外，更有限時折扣優惠及獨有Trade-in優惠。

Insta360在尖沙咀開設首間實體品牌旗艦店，推出多項開業及雙11優惠。 YouTuber托哥在Insta360品牌旗艦店做一日店長，更成功開單賣出首部相機。 Insta360品牌旗艦店樓高兩層，展示全線產品及配件。 Insta360 GO Ultra為最新的口袋相機。 Insta360 X5套裝優惠價$3399起。 Insta360 Ace Pro 2街拍套裝$3289起。 Insta360 Flow 2 Pro標準套裝$949起。

新店限時優惠

店內限時折扣兼雙11優惠由即日起至10月25日至11月13日，產品最高享66折，大量折扣優惠包括Insta360 X5標準套裝原價$3699優惠價$3399，萬能套裝原價$4499優惠價$3999。Insta360 Ace Pro 2單電標準套裝原價$3149優惠價$2829；Insta360 GO 3S 64GB標準套裝原價$3149優惠價$2440。

adblk5
現場特設扭蛋機，可赢取豐富獎品。 Insta360 GO Ultra香港限定套裝配置齊全，售價$3698。 店內配件限時9折優惠。 Insta360全球首款8K全景航拍機Antigravity A1亦首度登場。

香港限定套裝

新張期內特設扭蛋機，只要門店打卡出post即可扭蛋一次，終極大獎可赢得Insta360 GO Ultra一部，亦有優惠券、限定版小風扇等禮品。另外追蹤新店IG還可享配件9折，現場前100位顧客購買相機，加贈Insta360 FlexiCare無憂更換服務。

專門店獨家發售的Insta360 GO Ultra香港限定套裝，Action Pod主機以外，更有齊128GB MicroSD卡、屏幕保護膜、機身訂製貼、迷你二合一續航手柄、磁吸掛繩、快拆支架、鏡頭保護鏡、快拆安全繩、磁性簡易夾及USB-C充電線，售價為$3698。

官方透露未來會在銅鑼灣及其他地點開設更多分店，亦將會在10月28日預告推出新產品，可以密切留意稍後報道。

Insta360品牌旗艦店
地址：尖沙咀彌敦道柏麗購物大道地下G4號舖
營業時間：11am-9pm

追蹤am730 Google News