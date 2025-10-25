Insta360專門店開業優惠低至66折　陳展鵬、托哥現身撐場

Insta360在香港開設首間實體品牌旗艦店，地址位於尖沙咀柏麗購物大道，新店開張請來了陳展鵬任開幕嘉賓，亦有YouTube網紅托哥擔任一日店長，來到現場與粉絲互動。店內除展示最新產品及配件之外，更有限時折扣優惠及獨有Trade-in優惠。

店內限時折扣兼雙11優惠由即日起至10月25日至11月13日，產品最高享66折，大量折扣優惠包括Insta360 X5標準套裝原價$3699優惠價$3399，萬能套裝原價$4499優惠價$3999。Insta360 Ace Pro 2單電標準套裝原價$3149優惠價$2829；Insta360 GO 3S 64GB標準套裝原價$3149優惠價$2440。

香港限定套裝

新張期內特設扭蛋機，只要門店打卡出post即可扭蛋一次，終極大獎可赢得Insta360 GO Ultra一部，亦有優惠券、限定版小風扇等禮品。另外追蹤新店IG還可享配件9折，現場前100位顧客購買相機，加贈Insta360 FlexiCare無憂更換服務。

專門店獨家發售的Insta360 GO Ultra香港限定套裝，Action Pod主機以外，更有齊128GB MicroSD卡、屏幕保護膜、機身訂製貼、迷你二合一續航手柄、磁吸掛繩、快拆支架、鏡頭保護鏡、快拆安全繩、磁性簡易夾及USB-C充電線，售價為$3698。

官方透露未來會在銅鑼灣及其他地點開設更多分店，亦將會在10月28日預告推出新產品，可以密切留意稍後報道。

Insta360品牌旗艦店

地址：尖沙咀彌敦道柏麗購物大道地下G4號舖

營業時間：11am-9pm