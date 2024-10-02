Insta360 新一代運動相機 Insta360 Ace Pro 2 的規格流出

在GoPro Hero 13 Black 及 DJI Osmo Action 5 Pro 相繼登場後， 不少朋友也期待 Insta360 新一代運動相機 Insta360 Ace Pro 2 會何時到來。在早前有諜照於網上洩露後，現在則有更多資訊流出。從新的資訊顯示 Insta360 Ace Pro 2 新機擁有 50MP 感光元件、可錄影 8K 解析度的影片等，以及定價 US$399.99。

Insta360 新一代運動相機 Insta360 Ace Pro 2 的規格流出

日前有爆料者社交平台 X 上發布了幾個貼文，除了渲染圖進一步證實 Insta360 Ace Pro 2 的外形之外，其規格亦曝光。由貼文中可見 Insta360 Ace Pro 2 繼續使用 2.4 吋翻轉螢幕，但轉用1/1.3 英寸 50MP 感光元件，可錄影 8K 解析度影片，以及 4K60p Active HDR 影片，而且備有 1.5 米高抗震性及 10 米防水等。另一重要之處是此機將搭載兩顆 5nm 的 AI 晶片，預期可提算拍攝照片與錄影的質素，亦可加強操作的流暢程度。

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