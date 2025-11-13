Insta360 Ace Pro 2全新配件登場　升級快門手柄、即影即有列印機及高階鏡頭

Insta360 Ace Pro 2運動相機雖然已推出一年，不過卻不時推出新玩法，繼街拍配件2.0後，再次有全新套裝組合，包括街拍配件2.0升級版Xplorer手柄、口袋打印機及新鏡頭，設有套裝組合及散買配件。另外更新增一套全新的Leica色彩設定檔徠卡永恆和徠卡黑白高對比，以及「復古霓虹」和「復古假期」濾鏡，所有Ace Pro 2用戶均可透過最新的韌體更新。

今次新產品的核心是街拍配件2.0 Xplorer Grip Pro，全新手柄跟街拍套裝的不同，除了內建2010mAh電池，可延長拍攝時間至5小時40分鐘。手柄上有1-2倍無損滑動變焦、曝光控制、快速模式切換和符合人體工學的設計，以及可換客製化的快門鍵，操控直觀舒適。香港未有套裝出售，配件售價$799。

即影即有玩法

專為相機打造的首款口袋印表機，可直接駁上Xplorer Grip Pro使用，也可與Ace Pro 2相機藍牙連接。如即影即有相機般，隨時列印並分享帶有Leica浮水印的照片，單買$799，閃印套裝售價$4598。

另一款傳承套裝有電影風鏡頭和黑柔濾鏡，並採用客製化設計的包裝盒，兼具獨特性、收藏價值和專業性，售價為$4749。而終極的影像攝影大師套裝包含3款高階鏡頭，包括超廣角鏡頭、電影鏡頭、近拍鏡頭，以及黑霧濾鏡和星芒濾鏡，售價$6149。