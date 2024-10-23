Insta360 Ace Pro 2運動相機上市　升級8K感光元件、雙AI晶片兼加大屏幕

Insta360 Ace Pro 2運動相機正式推出，多項全新升級，標準套裝零售價$3149。

Insta360最新成員Insta360 Ace Pro 2剛剛推出，今代與Leica共同設計，首款運動相機配置雙AI 晶片，全新1/1.3吋8K感光元件和Leica SUMMARIT鏡頭搭配157°視場。配置更大的2.5吋翻轉觸控螢幕、水深度增加至12米，性能大大提高。

雙晶片攝力更強 傳奇的光學專家Leica SUMMARIT鏡頭，結合升級版1/1.3吋8K感光元件，提供13.5檔動態範圍，視覺效果更加突出。首款搭載專業成像晶片的運動相機，可處理影像處理和降噪，獨立的5奈米AI晶片可處理進一步的影像處理和提升整體相機性能。 雙晶片還可以實現更多的拍攝模式和更高的拍攝規格，例如8K30fps影片、改良的4K60fps運動HDR以及再升級的PureVideo，還有充滿細節的4K120fps慢動作。PureVideo可在低光下，大幅降低雜訊並即時增強細節，獲得更清晰、更明亮的畫面。更寬的157°視場可以捕捉更多環境範圍，非常適合拍攝Vlog或風景影片。

螢幕加大續航更長 Insta360 Ace Pro 2大幅改進設計，翻轉觸控螢幕進一步升級至2.5吋，畫素密度提高了70%，亮度提高了6%。拆卸式的鏡頭保護鏡更加堅固，防水深度增加至12米，搭配潛水殼後可達60米，並且可以應對-20°C的環境溫度，非常適合水底、滑雪與極端氣候下拍攝。全新的防風罩可將噪音降至最低，透過最新的音訊演算法令聲音更清晰。



備有自家FlowState防震科技，加上自動應用的全景水平校正，令拍攝更輕鬆。今代搭載更大的1800mAh電池和新的耐力模式，在4K30fps下續航時間比上代延長50%，快速充電可在18分鐘內將電池電量充至80%、或在47分鐘內充電至100%。

全新AI剪輯功能 AI功能方面有AI精彩片段助手，自動找到素材中的最佳時刻，並結合精彩片段直接成片，所有這些過程都在相機內直接進行。精選助手還可以從素材中直接生成一段Reels，並從Insta360 App直接傳至手機上，只需幾秒鐘即成。 Insta360手機App有更多AI功能包括自動剪輯、一鍵生成式模板和創意工作室特效，以及自拍棒橡皮擦呈現Insta360最著名的隱形自拍棒效果，AI魔術師則可透過輸入幾個關鍵字生成創作，剪輯體驗更方便智能。 其他升級還包括4K無損變焦、120秒預先錄影、手勢和語音控制、暫停/繼續錄影及無縫同步多個相機等。 Insta360 Ace Pro 2即日起可在官網購買，標準套裝零售價為$3149，包括防風罩、電池、標準安裝座、咪高峰遮風罩和USB-C數據線。雙電池的長續航套裝包含相同的配件和兩個額外電池，售價為$3279，另有更多不同配件套裝可選。