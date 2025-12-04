Insta360 Antigravity A1全球首部8K全景航拍機　速試體感遙控輕鬆飛行

Insta360推出全球首部全景航拍機Antigravity A1。

Antigravity是由Insta360與第三方共同育成的新品牌，Antigravity A1是全球首部全景航拍機，連標準電池重量低於249克，在香港不需註冊都玩到。利用Vision護目鏡及手把直觀式操作，即使是新手都可以輕鬆體驗航拍樂趣。

輕巧摺合式航拍機 Antigravity A1航拍機為摺合式設計，配合標準電池只重249克，設有Normal、Sport及Cinematic 3個飛行模式，升高及下降最高速為3至8m/s、飛行則為3至16m/s。最遠傳輸約為6至10公里，最大抗風等級為5級10.7m/s，實試當日頗大風但亦相當穩定。內置20GB儲存空間，1/1.28吋感光元件，可拍攝14MP及55MP相片，以及8K@30/25/24fps、5.2K@60/50/30/25/24fps、4K@100/30/25/24fps影片。

多功能護目鏡 Antigravity A1航拍機控制主要靠Vision護目鏡及體感遙控手柄，護目鏡重約340克，解析度為2560×2560，近視者更可以搭配矯正鏡片使用。眼鏡底部設有鈕掣，可以調節雙眼距離及焦點。鏡側設有音量鍵以及控制鍵，鏡外更有副螢幕顯示。使用時需要以電線外接電池，續航時間約2.5小時。 OLED顯示器呈現200吋等效螢幕，並支援HDR10+視覺播放技術。3種觀看模式包括沉浸式視野、舒適視角及寬廣視野，鏡內除了有航拍影像外，可看到一切重要資訊，包括電量、速度、地圖等，亦可以像Vision Pro般控制，用遙控打開選單進行各種設定。 內建超廣角相機即時串流實體環境，另外亦可作8K全景航拍影片播放，甚至可以使用這款頭戴裝置觀賞電影與電視節目等內容。配備30GB內建儲存空間，亦有microSD卡插槽。飛行時則以360 OmniLink傳輸技術，將航拍機畫面360度全景視野即時傳送至鏡內，畫面流暢清晰，而且穩定低延遲，拍完後更可以在眼鏡內播放影片。

FreeMotion控制模式 作為航拍新手，實試操控Antigravity A1比想像中更加簡單，全球首創的操控模式FreeMotion，只需使用體感遙控手柄指向方向，航拍就能跟著眼鏡內所見的準星飛翔，控制就如雷射槍般，左右轉動遙控器即可轉彎，扣動扳機加速，而且有自動返航、水平障礙物避障及自動剎低等輔助功能，簡單如打機般，即使第一次飛都能輕易上手。 握把控制器上亦有推桿及轉盤控制左右，以及緊急停止及回程等，因此操作不算困難，但就要記下按鍵位置及按法。而且飛行與視野是分開進行，因此操作上只需靠手把方向及按鈕，更加直觀。專業玩家更可使用經典FPV操控模式，方向控制更精準。 標準電池可提供約24分鐘的飛行時間，亦可以購入更多額外電池及充電盒，延長飛行時間。萬一出意外撞機跌爆鏡頭，Antigravity A1跟X5一樣同樣是可替換鏡頭設計，自行更換受損鏡片，簡單裝上嶄新鏡片。

先拍攝後取景 航拍新手可能未必了解如何取景拍攝，Antigravity A1有360度自由捕捉能力，一次拍攝即可囊括所有可能視角，包括前視圖、俯視圖、側視圖或後視圖，以及360度星球效果、添加動態相機運動效果等。先拍攝後取景，剪輯成心目中的影片。 8K 360度全景相片及影片，可以不經眼鏡快速下載至手機App內。相機鏡頭精準配置於空拍機頂部與底部，透過360度影像拼接演算法，使空拍機在飛行時及最終影像中完全隱形。 極多獨特玩法 今次只作簡單開箱及試飛，Antigravity A1其實還有大量玩法，包括Sky Path規劃飛行路線，自主導航；「SKY GENIE」智慧運鏡可一鍵執行進階動作如弧線射擊、螺旋上升、橢圓軌道等；DEEP TRACK深度追蹤自動鎖定拍攝主體並跟拍，以及FPV虛擬駕駛艙等，日後將會進行更深入評測。 Antigravity A1雖然玩法新手友善，而且相當好玩，但價錢就不算入門，標準套裝$9999，如需要更多電池則有$11499的探索者套裝，以及包含高容量飛行電池的$11999無限套裝，不過留意使用高容量飛行電池重量會超249g。