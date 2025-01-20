Insta360 Flow 2 Pro手機穩定器　iPhone專用加入AI功能追蹤更強

Insta360 Flow 2 Pro手機穩定器現已登場。

雖然現時手機大部分都有內置運動拍攝模式，但要保持穩定還是雲台比較方便。Insta360發布了最新手機穩定器Flow 2 Pro，整合Apple DockKit技術 、全新AI深度追蹤4.0以及動態變焦追蹤和多人追蹤等專業功能，使用iPhone的創作者必備。

深度追蹤4.0 Insta360 Flow 2 Pro專為iPhone設計，可使用Apple DockKit為iPhone內建相機App以及Blackmagic和200多個第三方iOS App解鎖追蹤效果。使用iPhone原相機即可開啟追蹤，無需額外的軟體，使用上更加簡單直觀。 引入了深度追蹤4.0，動態長焦追蹤追蹤移動目標的同時放大至15倍，適合捕捉動態運動或遠距離場景。支援多人追蹤，讓整個團體保持完美的畫面呈現。

Insta360 Flow 2 Pro的取景網格可幫助新手取景拍攝。

專業取景網格 內建的專業取景網格，將黃金比例融入每個鏡頭中，讓故事敘述變得更輕易豐富。引導取景和構圖時，Flow 2 Pro甚至可以幫助新手創作者做到專業的電影效果。只需點擊九個網格之一，穩定器就會自動分析目標的位置和構圖，以獲得更好的效果。

結構堅固可摺 Flow 2 Pro有更堅固的三腳架，自由傾斜模式可以拍攝更多不同鏡頭，例如吊車拍攝、傾斜拍攝、吊車+傾斜混合待。還支援完整的360°無限制平移追蹤，使其可以無限旋轉以達到不間斷追蹤。 杜比視界和ProRes 支援杜比視界和Apple ProRes，可達到電影般的清晰度、色彩深度和動態範圍，包括提高亮度和色彩對比度，以及以HDR、SDR或Log格式進行捕捉，後期剪輯更加靈活。

Insta360 Flow 2 Pro機身設有一塊自拍鏡。

全新自拍鏡 穩定器的機身上有一面可調式的鏡子，確保創作者可以在沒有螢幕的情況下進行取景，適合使用手機後置鏡頭進行自拍或Vlog，以獲得更好的畫面。

提詞功能 提詞器模式可將腳本直接整合到拍攝或直播中，另可透過Apple Watch或第二部智慧型手機進行遠距遙控，調整角度、開始/停止拍攝或管理追蹤效果，亦無需中斷拍攝。另外亦有不少新配件，包括磁性手機支架、磁力冷卻支架及背包安裝等。 Insta360 Flow 2 Pro現已發售，有磐石灰和雪山白兩種顏色。標準套裝售價為$1199，創作者套裝售價為$1399。