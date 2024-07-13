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科技
2024-07-13 10:00:00

Insta360 Flow Pro 正式發布、支援Apple DockKit 追蹤拍攝

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Insta360 Flow Pro 正式發布、支援Apple DockKit 追蹤拍攝

Insta360 Flow Pro 正式發布、支援Apple DockKit 追蹤拍攝

上年初 Insta360 正式闖入手機手持穩定器市場，推出了折疊式設計的 Flow。而品牌剛剛乘勝追擊，發布升級版的 Flow Pro，而且更是市場上首款支援 Apple DockKit 的穩定器，將可以使用 Apple 的新主體追蹤技術。

Flow Pro 成為首款搭載 Apple DockKit 追蹤技術的三軸穩定器，支援在 iPhone 原生相機和第三方 iOS App 內開啟原生追蹤，無論是拍片、視像通話，抑或是線上直播，都能鎖定主體，並保持在畫面中央。要用 Apple DockKit 技術，只需將 iPhone 在 Flow Pro 的 NFC 位置配對即可與穩定器連接，而 Flow Pro 更支援多達 200 款以上的第三方 iOS App 內對主體進行追蹤，「提供無縫的拍攝體驗」；其中包括 FaceTime、Zoom 和 TikTok。

Flow Pro 內置廠方最強的 AI 追蹤演算法 Deep Track 3.0 技術，即使在複雜的環境中，不論主體如何移動都能準確追焦。Flow Pro 的水平軸打破同類產品的限制，可以 360° 於水平方向自由旋轉，對於追蹤移動中的主體非常有用，而且其人瞼識別技術能夠在影片內記住主體的特徵，即使主體一度被遮擋，也可以在重現於畫面時再次追焦。Flow Pro 的追焦技術不限於人臉，就連動物亦可以兼顧，要捕捉寵物一舉一動，甚至是記錄騎馬的精彩時刻，都可以將主體保持在畫面中央，連同慢動作追焦，甚至玩 "Dolly Zoom" 都遊刃有餘！
 

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Flow Pro 內置廠方最強的 AI 追蹤演算法 Deep Track 3.0 技術，即使在複雜的環境中，不論主體如何移動都能準確追焦。 Insta360 Flow Pro 淨重只有 366g，比 Flow 的 369g 略輕，折疊式設計可以收納在褲袋之內，電機部分的最高負重為 300g，重約 32g 的手機夾採用磁吸技術，裝拆手機非常方便。

Insta360 Flow Pro 淨重只有 366g，比 Flow 的 369g 略輕，折疊式設計可以收納在褲袋之內，電機部分的最高負重為 300g，重約 32g 的手機夾採用磁吸技術，裝拆手機非常方便。Flow Pro 承襲 Flow 的內建自拍棒和三腳架設計，前者可以豐富拍攝角度，提供更廣闊的視野，後者可以無需額外攜帶配件下就可以放開雙手隨時 Roll 機！Flow Pro 內置 2900mAh 鋰離子充電池，續航時間較 Flow 略短，只有 10 小時，不過亦保留逆向充電功能，為手機提供電力。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

Insta360 Flow Pro「標準套裝」建議售價為 HK$1,199；在「標準套裝」以外另加手柄套、收納袋和三腳架的「三腳架套裝」之建議售價為 HK$1,425。

Insta360 Flow Pro「標準套裝」建議售價為 HK$1,199；在「標準套裝」以外另加手柄套、收納袋和三腳架的「三腳架套裝」之建議售價為 HK$1,425。